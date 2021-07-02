台湾新竹孕妇优先施打莫德纳疫苗

台湾新竹县获配发1万6800剂莫德纳（Moderna）疫苗，今天开始安排优先人群施打，其中孕妇资格有3000剂，当地卫生局表示数量足够全县孕妇施打，目前也已经有900名孕妇已预约接种，孕妇只要有接种意愿，都能上卫生局网站登记安排施打疫苗。

根据联合新闻网报道，卫生局说明，今天开始施打的莫德纳疫苗，已安排第一至三类尚未接种人员、第五类住宿型机构住民及洗肾肾友，和第六类的孕妇及75岁以上长者进行接种，新竹县共有六家医疗机构可供预约。

县长杨文科表示“新竹县的孕妇都打的到”，还说孕妇施打疫苗的规划秉持“就近、便利、安全”等原则，孕妇先和产检医师讨论评估后，如需打疫苗就可以在产检医院直接施打，如果产检诊所不是疫苗合约诊所，可以请医师开立转诊单，再前往卫生所预约施打疫苗。

卫生局表示，提供给孕妇们的莫德纳疫苗数量十分足够，截至昨天已有900名孕妇预约，不过各医院都还有名额可预约，详情可上卫生局网站查询或预约。

中医大新竹附医院长陈自谅指出，疫苗接种前，产科医师会仔细评估孕妇与胎儿情形，若检查后发现羊水太少、子宫颈短、胎儿周期太短等较不适宜施打的情况，则会由医师详细评估后决定是否施打。

妇产科主任苏圣渊医师则说明，施打疫苗前会先评估孕妇有无发烧、呼吸道疾病、食药物过敏等、近日有施打疫苗等情况，对于胎儿则超音波评估心跳、活动力、羊水、有无早产迹象等，经过系列检查才施打疫苗，并待在现场观察15分钟到30分钟。

孕妇施打疫苗后要多注意胎儿活动状况，疫苗注射部位可能出现红、肿、痛，及身体肌肉与关节疼痛、疲劳等副作用，在少数情况下出现发烧状况，建议优先使用退烧止痛药物，如持续不适超过48小时，应尽速就医。