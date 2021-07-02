冠病疫苗玻璃包材制造巨头肖特中国工厂开业

负责提供全球90%获批冠病疫苗玻璃包材的中性硼硅玻管制造巨头肖特在中国的首个工厂近日正式开业。

根据澎湃新闻报道，中性硼硅玻璃化学性能稳定，因而能够最大程度保证疫苗质量。目前全球有九成获批冠病疫苗采用肖特所提供的中性硼硅玻管作为包材。肖特玻管事业部中国首个工厂近日在浙江缙云正式开业，该工厂的主要产品正是疫苗瓶所需要的5.0 I类中性硼硅玻管FIOLAX® Pro。工厂的一期产能达年产两万吨，按照两毫升西林瓶来推算，可制作相当于40亿支疫苗玻璃瓶。

肖特集团成立于1884年，专业从事特种玻璃的研发与制造。业务领域包括触摸屏盖板玻璃、电子、光学、医药/医疗、家用电器、能源、交通和建筑。“肖特玻管新工厂是我们在中国最大的一笔投资，也是我们第一次将玻璃熔化的核心技术引入中国。”肖特集团CEO何德瑞表示，该工厂投资6000万欧元（9587万新元），占地面积167亩。何德瑞表示，这将推动实现“健康中国 2030”的美好愿景。

今年年初，随着冠病疫苗接种的进行，疫苗用玻璃瓶受到关注。中国生化制药工业协会常务副会长胡文言此前接受新华社采访时表示，中国的疫苗瓶大致分为西林瓶和预灌封两种，前者需用注射器抽取，后者是由玻璃瓶、药物推杆等组合，可实现直接注射，二者均采用中性硼硅玻璃。

据了解，中性硼硅玻璃制造过程并不简单，因为熔点高、粘度高等性质，中硼硅玻璃的成型难度远高于普通玻璃。中性硼硅玻璃不仅面临着难成型等问题，管制工艺的拉管环节，也是制造难点。在全球中硼硅玻璃市场中，德国肖特、美国康宁以及日本的NEG占据了市场九成的份额。

肖特玻管中国董事兼中国区销售与市场总监蒋琼表示，在疫情背景下，终端药厂在积极扩大产能以配合市场井喷式增长的疫苗产品需求，肖特集团也有进一步的药用玻管的扩展计划。

蒋琼认为，“目前的扩产主要是针对终端药厂需求，这个可能是阶段性的影响。但是，从中长远来看，由于中国的医药包装的质量要求正在提升，需要一些产能和设备提升来满足未来市场需求。所以，我觉得制瓶企业的扩产可以被市场消化，而不会像口罩那样市场需求突然消失。”

肖特缙云玻管工厂于2019年8月奠基，2020年11月点火投产。肖特玻管（浙江）有限公司技术总监Frank Lenzen表示，目前一个窑炉的产能是年产一万吨，今年8月会有第二个窑炉点火，预计在今年10月达到年产两万吨的产能。

“肖特把中国作为最重要的市场之一，我们一直在考虑在中国设厂。”问及肖特为何要开设此玻管厂，肖特玻管（浙江）有限公司总经理陈环宇说，“‘健康中国2030’的提出进一步提高了对于用药安全的要求，这正是一个比较好的将传统包装玻璃转换成中性硼硅包装玻璃的契机。‘健康中国2030’也是我们看到的比较大的产业政策导向，是我们产业未来发展的保障。”

陈环宇表示，选择浙江缙云作为工厂所在地，是由于肖特在缙云已有医药包装生产基地，肖特对当地的营商环境也十分了解和认可；同时，肖特希望其高端的药用包装产品也出自生态环境较好的地区，而丽水（缙云县隶属于丽水市）的空气质量和水质都在排名全国前十。

