中国外交部：逾百国批准使用中国疫苗

中国外交部发言人汪文斌今天（2日）表示，目前已有超过100个国家批准使用中国疫苗。世卫组织也已将国药集团、科兴公司的疫苗纳入紧急使用清单。30多位外国领导人带头接种中国疫苗。

据央视新闻报道，有媒体在今天的中国外交部记者会上提问：中国一直将疫苗作为全球公共产品，向许多国家提供疫苗援助或出口疫苗，并同发展中国家开展联合研发和合作生产。中方能否进一步介绍中国疫苗对全球抗疫合作发挥的作用？

对此，汪文斌说，疫情发生以来，中方坚定秉持疫苗全球公共产品的“第一属性”，在自身需求巨大、疫苗供应十分紧张的情况下，尽己所能向国际社会供应了4.8亿余剂疫苗，是世界上对外提供疫苗最多的国家。中国疫苗的足迹遍布全球五大洲，截至目前，中国已向近100个国家提供疫苗。中方已宣布向新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX）首批提供1000万剂疫苗。

汪文斌指出，中国还同多个发展中国家开展联合研发和合作生产，支持相关企业同外方合作开展Ⅲ期临床试验。中国疫苗在国际社会取得良好声誉，安全性、有效性得到广泛认可。

他强调，中国将继续在力所能及范围内为实现疫苗在发展中国家可及性和可负担性作出贡献。我们也希望，世界上所有有条件的国家能尽快行动起来，早日兑现承诺，为促进疫苗在全球的公平分配和使用、促进全球抗疫合作作出应有的贡献。