中国商务部前官员：中欧互利合作有利于世界

世界贸易组织（WTO）原副总干事，中国商务部原副部长易小准今天（2日）说，中欧之间没有、也不应人为制造所谓的根本利益分歧。中国需要欧洲，欧洲也需要中国，中欧互利合作有利于中国，有利于欧洲，也有利于世界。

据新浪财经报道，易小准是在出席中欧国际工商学院主办的“智荟中欧·北京论坛”时发表以上言论。

他指出，虽然当前中欧经贸关系面临前所未有的机遇和挑战，但中欧经贸合作的本质是互利双赢。中欧是世界经济的重要力量，也互为对方最重要合作伙伴之一。

他说，目前，中欧经贸往来已经从货物贸易扩大至服务贸易、投资、技术、金融、互联互通、数字经济等领域，广度和深度不断拓展，产业链供应链的稳定性和韧性持续增强。近年来，中国与欧盟签署了航空安全协定、地理标志协定，完成了中欧投资协定谈判，还建立起数字、绿色伙伴关系，与瑞士、冰岛自贸区协定运行良好。

易小准表示，当前，世界正在面对史无前例的疫情危机。此外，诸如网络安全、环境污染和气候变化等全球性的挑战也日益增多。中欧作为世界上的主要经济体，应该责无旁贷的进一步加强在多边贸易体制中的合作，引领WTO应对这些全球性的挑战，促进疫后的全球经济复苏。

他最后强调，一个健康、强大的多边贸易体制不仅是中欧经贸关系发展的基石，也是世界在疫后快速复苏的重要保障。中欧在WTO中的合作和共同引领，将为当前这个充满不确定性和不稳定性的世界注入正能量，为各国企业界之间的合作开辟更广阔的空间。