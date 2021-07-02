国台办质问民进党 有何面目奢谈民主自由欺骗世人

台湾陆委会日前回应中共总书记习近平在建党百年大会上的涉台讲话，称2300万台湾人民早已拒绝中共片面的“一个中国原则”及“九二共识”，还批评中共展露成为区域及全球霸权的野心，已经对区域安全及全球民主自由体系造成严重的威胁。

对此，大陆国台办发言人朱凤莲今天（2日）回应称，民进党及其当局口出滥言，无视中共带领人民取得的伟大成就，甘当西方反华势力棋子。她更反守为攻，具体列举台湾疫情蔓延、水旱叠加、黑道乱政等一系列问题，质问民进党有何面目谈民主自由。

据环球时报网站报道，国台办发言人朱凤莲今天回应媒体询问时说，一百年来，中国共产党始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心使命，团结全国各族人民开创中国特色社会主义道路，迎来了中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，全面建成小康社会，取得了人民满意、世界瞩目、可以载入史册的伟大成就，书写了中华民族几千年历史上最恢弘的史诗。

她指责民进党及其当局口出滥言，无视中国共产党带领中国人民团结奋斗取得的伟大成就，恶意诋毁中国人民选择的社会制度和发展道路，蓄意歪曲祖国大陆独立自主的和平外交政策，再次暴露其甘当西方反华势力棋子、与14亿中国人民为敌、谋求“台独”分裂的卑劣本性。

朱凤莲对民进党做了多项指责，包括拒不承认“九二共识”，单方面破坏两岸共同政治基础，依附外部势力，煽动两岸对抗，操弄“反中仇中”，谋求“台独”分裂，导致两岸关系紧张动荡，严重损害两岸同胞特别是台湾同胞的切身利益，严重损害中华民族的根本利益。

她也严厉批评民进党当局施政无能，造谣有术，打压异已，钳制言论，欺骗民众，操控舆论，甚至阻挠大陆疫苗入岛和民间疫苗采购，致使今日之台湾，疫情蔓延、水旱叠加、能源紧缺、空污弥漫、“莱猪”输台、黑道乱政、权钱交易、人祸不断、民生哀怨，绿色恐怖横行，民众道路以目，已造成天怒人怨。他们有何面目继续奢谈“民主自由”以欺骗世人？这块遮羞布早该丢进台湾海峡了。

朱凤莲说，解决台湾问题、实现祖国完全统一是中国共产党矢志不渝的历史任务，是全体中华儿女的共同愿望。台湾是中国的一部分，从来不是一个国家，中国人民决不允许台湾从中国分裂出去。

“我们将坚定不移地坚持一个中国原则和“九二共识”，推进祖国和平统一进程，坚决粉碎任何“台独”图谋。正告民进党当局，在祖国大陆日益强大的今天，搞对抗、谋分裂，不过是痴心妄想，只能是死路一条。”