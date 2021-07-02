下午察：香港移民潮再起？

7月1日是中共党庆，今年更是建党百年，中国大陆一片红，各地都一派家里在办喜事的氛围。

而在深圳河以南的香港，七一其实也是特别的日子，街头巷尾的装饰和标语都在告诉人们回归24周年纪念日的到来。不过，与此同时，当地还出现另一种场景，让人产生深深的违和感。

港媒从6月中旬开始就接连报道，本来因为疫情变得冷清的香港国际机场，近日人流有所上升，高峰时有三四百人在客运大堂大排长龙，等候办理赴英登机手续。这些人当中，有一部分是因为英国疫情缓和、院校复课而返英就学的留学生，但也有相当一部分，是准备移居英国的一家大小。

据报道，接受采访的家长在谈到为什么选择举家移民时，几乎都以考虑到孩子教育问题为理由，绝大部分人点到为止，但也有人很直白地说出自己的担忧：“不希望孩子接受共产党洗脑教育。”“以前的人九七前走，是因為不知道前景如何，现在走，却是因为清楚前景是什么。”“我怕（晚了）走不了呀。”

且不论这种担忧是否客观合理，那么多人愿意为此连根拔起远走他乡，却真实地反映了香港社会当前的外弛内张：《香港国安法》实施满一年后，社会秩序基本恢复，但内部分化与深层矛盾犹存，而且暂时无解。

有报道说，香港学校6月考完试，7月1日起就是两个月的暑假。不少香港家长其实就是在等着孩子的学年结束，趁暑假举家移民，让子女拿着刚领的成绩表去衔接海外课程。

因此，下来两个月有可能成为港人新一波移民的小高峰，其中以持英国国民（海外）护照（BNO）移民的占多数，也有透过技术移民渠道前往澳大利亚和加拿大的。

香港再爆发大型移民潮？

移民潮对香港来说不是新鲜事。

根据公开资料，香港曾在以下多个节点出现大大小小的移民潮：1945年香港重光后；1967年六七暴动后；1980年代中英谈判期间到1984年签订《中英联合声明》后；1989年六四事件后至1997年香港回归前。

香港特区政府统计处的数据显示，港人移民高峰期是六四事件后的五年，1990至1994年共有约30万人移民外地，为香港重光以来最大规模，导致香港不少人才及资金外流，对香港人口结构也造成重大影响。

不过，到香港九七回归前后，由于部分移民在外国的发展不理想，也有部分移民对香港的前景改观，约12万名已经归化、持有外国护照的香港人纷纷回流香港，被视为香港回流潮。

当前新一波的移民潮，则跟香港前年爆发反修例运动后，北京和港府采取的一系列措施强势恢复社会治安与政治稳定有关，其中包括去年6月底在港实施《香港国安法》，以“爱国者治港”原则来改革香港选举制度，并收紧对教育、传媒、文化、政治等领域的管控等。

在北京、港府、香港爱国阵营看来，这些雷霆措施都是拨乱反正的必要手段，目的是要在短期内扭转香港整体局势，让发展重上轨道。但另一方看到的则是：当局至今已以国安法至少拘捕了117人，并极大地压缩了香港议会的民选成分，还有香港社会原来拥有的自由、开放空间。

英国、加拿大、澳大利亚在《香港国安法》实施后纷纷宣布放宽港人移居当地。

英国自今年起针对持有BNO护照的港人实施快捷移民签证，首季已经收到超过3万4000份申请，其中7200份申请已在首两个月获批。加拿大、澳大利亚则宣布分别收到5727份申请（今年2月至5月）与2500份申请（去年7月至今）。

其他可以参考的数字还有：

－香港强制性公积金计划管理局的数据显示，仅去年7月至9月，就有8100人以永久离境为由提款，总额为17亿港元（2.95亿新元），高于国安法实施前的4月至6月季度的平均6000人提款9.9亿港元。

－香港教育局的统计数据显示，2020-21学年约有1万9300名学生（约占学生总数的3%）从当地和国际中小学退学，几乎是前一年1万零400人的一倍。

新一波移民潮的特点

香港政治学者接受《南华早报》采访时说，跟1989年至1997年的移民潮比较起来，香港新一波移民潮的人员组成不太一样，现在离开的港人，以有小孩的中产阶级家庭、20多岁的年轻人和有积蓄的专业人士为主；而在1990年代，有资格移民的港人，许多是有点资产的专业精英阶层。

香港城市大学学者张楚勇博士说，上一波的香港移民是因为对前景感到不确定而离开，现在离开的港人，却是因为他们自认很确定国家安全法对香港自由或下一代的影响。

一些西方国家放宽港人移居当地的条件，也使得相当多本来完全没有考虑过移民的家庭，突然都受到激励去考虑移民的可能并作出有关决定。

有港人受访时就坦言，既然英国现在那么难得地对港人打开了门户，他就抓紧机会，希望给孩子更好的未来。世事难料，他担心现在不去，下来政策若有什么变化，未来可能想去也没机会了。

北京怎么看香港移民潮？

对于这波移民潮，有香港网民不屑地回应：“最好走掉100万人！”他们认为，如果有的港人无法接受现状，离开对他们和留下的人都是好事，香港至少可以恢复一点平静和秩序，减少撕裂和抗争。

港府方面，则似乎是尽量淡化处理。香港特首林郑月娥去年底回应外媒时说，移民是“个人选择”，“不是行政长官该负责的问题”。财政司司长陈茂波被问起时也是同样的反应：走或留，最终都是个人在考虑就业、教育与商业机会后做出的决定。

中共中央总书记、中国国家主席习近平昨天（7月1日）在北京天安门举行的中国共产党成立100周年大会上发表讲话时，在谈及港澳的部分提到，要落实中央对港澳特区全面管治权，落实特区维护国家安全的法律制度和执行机制，维护国家主权、安全、发展利益，维护特区社会大局稳定。《明报》指出，这些内容习近平在五年前的95周年党庆并未提到；而他在95周年党庆讲话称会对港澳“推进民主、促进和谐”的内容，今年则没有。

全国港澳研究会副会长刘兆佳分析，北京对处理香港事务的立场随国际形势变化，当香港不是国家安全的威胁，才能实践推进民主等其他事情。北京立国安法，打破过去治港思维∶不惜任何代价“拨乱反正”；不再寄望香港“一国两制”对台湾示范作用；逼使港人、政党重新思考与北京关系。他也认为，北京接下来在文化思想领域，尚有大量工作要做。

有分析人士认为，北京可能会让更多中国大陆人移居香港，抑制移民潮的影响。但无论如何，从习近平的上述讲话看来，北京彻底整顿香港的决心，不会因为港人移民潮有任何改变。