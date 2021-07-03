维他奶称刺警案疑凶“不幸逝世” 大陆网民抵制 明星终止合作

涉刺伤香港警员后自杀身亡的男子梁健辉，生前在香港维他奶公司任职，该公司在内部通报中称其“不幸逝世”等字眼引发中国大陆网民不满，声言抵制。明星代言人龚俊、任嘉伦昨晚先后声明终止与维他奶的合作。维他奶官方微博今天（3日）凌晨发表声明，称全力支持当局据香港国安法进行全面调查。

据香港星岛日报报道，网上流传的一则由维他奶国际集团昨天发出、题为“有关一位同事于事故中身故”的内部通告中称“怀着沉重心情通知各位（同事）”，香港采购部采购主任梁健辉，在7月1日发生于铜锣湾的事件中“不幸逝世”，公司“向健辉的家人致以最深切的慰问”。

这份通告流出后，引发许多中国大陆网友不满，纷纷到维他奶官方微博留言反问“杀警后自杀还叫不幸逝世？”痛批维他奶“支持恐怖分子”，并要维他奶“凉的透彻一点”，声言即日起全面抵制维他奶产品。

维他奶官方微博今天凌晨发出声明，称昨日上午香港警方到访维他奶集团香港办事处，集团全力支持香港当局根据港区国安法进行全面调查。集团及在内地营运的维他奶有限公司均致力于支持中国内地及香港的稳定、繁荣及发展。该声明的贴文关闭了留言功能。

为维他奶在大陆代言的影视明星龚俊昨晚在工作室官方微博发出声明，称坚决抵制一切形式的暴力、恐怖等极端行为，坚决维护社会稳定和祖国利益，对任何暴力以及支持暴力的行为始终坚持零容忍态度。“即日起，我司以及我司艺人龚俊先生终止与‘维他奶’品牌的一切合作！ ​”

随后另一明星任嘉伦也在工作室官方微博发声明表示，终止与维他奶品牌的一切合作，并称“坚决反对任何违反国家法律破坏国家团结稳定、损害国家利益的言论与行为。”

50岁男子梁健辉前晚在香港铜锣湾崇光百货大楼门外突然刺伤一名警员，之后以刀刺胸自杀身亡。警方在其寓所搜获不少与反修例运动有关的材料，相信疑凶是阅读了有关资料后部署袭警。

据悉，死者犯案时身上带有“USB记忆体”，内有遗书交代行凶原因，包括认为警方包庇罪犯、无法制衡，又提及警方过往有“暴行”等，以及质疑《香港国安法》实施后影响市民自由的看法。

香港警务处前处长、现任保安局局长邓炳强昨天凌晨到医院探望受伤警员，强烈谴责事件。他指出，有证据显示事件属于“孤狼式本土恐怖袭击”（即独狼式恐怖袭击），相信疑凶没有同谋。对于一切煽动及美化的暴力行为，港府各部门将严厉执法。行政长官林郑月娥也称，会全力调查背后是否有组织操控。