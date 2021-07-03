消息：台积电和鸿海已与上海复星达成疫苗购买初步协议

消息人士透露，台湾鸿海创办人郭台铭与台积电均分别与BNT中港澳台代理商上海复星公司旗下子公司达成初步协议，将分别购买500万剂BioNTech疫苗。

根据路透社引述三名知情人士消息，这项协议还未到最终阶段，还需要一些时间来完成交易。

知情人士补充说，签署的协议包括敲定协议所需的“相关法律文件”，但协议没有明确可能的交付日期，因为全球对疫苗的需求仍然超过供应。消息还指，这些疫苗将直接从这家德国制造商运往台湾。

此前台湾政府已表示，BNT疫苗都应“在原厂使用原装生产”，并直接运往台湾。台湾总统府发言人张惇涵日前说，期待政府授权民间洽购的冠病疫苗是“原厂制造、原厂包装、直送台湾。”

知情人士表示，即便现在全球供应紧张，上海复星作为中国大陆和台湾的独家代理商，仍有权决定疫苗分配的优先顺序。

苹果公司的主要供应商鸿海集团（富士康）和复星都没有在工作时间外回应置评请求。

台积电在一份简短的电子邮件声明中表示，这项工作仍在进行中，“目前没有进一步的信息”。

BNT拒绝置评。

另一消息人士透露，德国政府一直在努力帮助台湾获得BNT疫苗，并在努力加快谈判进程。

“德国政府不想让外界认为，由于中国大陆的压力，他们没有向台湾出售疫苗，因此一直在敦促该公司加快与台湾的谈判，”该消息人士称。

德国外交部拒绝立即置评。

报道指，台湾政府过去几个月一直试图直接从BNT购买疫苗，并指责中国大陆阻挠了双方本应在今年早些时候签署的一项协议。

上个月，面对民间对台湾疫苗接种计划进展缓慢的压力，台湾政府同意允许郭台铭和台积电代表其就疫苗进行谈判。