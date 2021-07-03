消息：台积电和鸿海已与上海复星达成疫苗购买初步协议

发布 / 2021年7月3日 8:32 AM

更新 / 2021年7月3日 8:51 AM

消息人士透露，台湾鸿海创办人郭台铭与台积电分别与上海复星公司旗下子公司达成初步协议，将分别购买500万剂BioNTech疫苗。（互联网）
消息人士透露，台湾鸿海创办人郭台铭与台积电分别与上海复星公司旗下子公司达成初步协议，将分别购买500万剂BioNTech疫苗。（互联网）

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消息人士透露，台湾鸿海创办人郭台铭与台积电均分别与BNT中港澳台代理商上海复星公司旗下子公司达成初步协议，将分别购买500万剂BioNTech疫苗。 

根据路透社引述三名知情人士消息，这项协议还未到最终阶段，还需要一些时间来完成交易。

知情人士补充说，签署的协议包括敲定协议所需的“相关法律文件”，但协议没有明确可能的交付日期，因为全球对疫苗的需求仍然超过供应。消息还指，这些疫苗将直接从这家德国制造商运往台湾。

此前台湾政府已表示，BNT疫苗都应“在原厂使用原装生产”，并直接运往台湾。台湾总统府发言人张惇涵日前说，期待政府授权民间洽购的冠病疫苗是“原厂制造、原厂包装、直送台湾。”

知情人士表示，即便现在全球供应紧张，上海复星作为中国大陆和台湾的独家代理商，仍有权决定疫苗分配的优先顺序。

苹果公司的主要供应商鸿海集团（富士康）和复星都没有在工作时间外回应置评请求。

台积电在一份简短的电子邮件声明中表示，这项工作仍在进行中，“目前没有进一步的信息”。

BNT拒绝置评。

另一消息人士透露，德国政府一直在努力帮助台湾获得BNT疫苗，并在努力加快谈判进程。

“德国政府不想让外界认为，由于中国大陆的压力，他们没有向台湾出售疫苗，因此一直在敦促该公司加快与台湾的谈判，”该消息人士称。

德国外交部拒绝立即置评。

报道指，台湾政府过去几个月一直试图直接从BNT购买疫苗，并指责中国大陆阻挠了双方本应在今年早些时候签署的一项协议。 

上个月，面对民间对台湾疫苗接种计划进展缓慢的压力，台湾政府同意允许郭台铭和台积电代表其就疫苗进行谈判。

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