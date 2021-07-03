杨洁篪人民日报撰文：习近平思想为新时代外交指明方向

中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪今天在《人民日报》撰文指出，确立习近平外交思想的指导地位，为新时代外交外事工作指明前进方向，提供根本遵循，并强调中国坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，反对任何形式的“新冷战”和意识形态对抗，坚决反对搞“小圈子”，反对以多边之名行单边之实的“伪多边主义” 。

杨洁篪在这篇题为《习近平外交思想指引党的外事工作取得光辉成就》的文章中引述中共总书记、中国国家主席习近平说，当今世界正经历百年未有之大变局。国际力量对比正发生历史性变化，新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，世界多极化加速发展，中国成为推动世界大变局的重要力量。

杨洁篪在文中说，在大国关系方面，中国深入发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，保持中俄战略协作高水平。推动美方与中方相向而行，共同致力于构建不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的中美关系，对美方损害中国利益言行坚决斗争反制。加强同欧洲国家和欧盟沟通合作，积极打造中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系，深化气候变化、环境保护和数字经济等领域合作。加强同周边国家睦邻友好关系，深化同亚细安等地区组织的合作。推动同非洲、阿拉伯、拉美等发展中国家友好合作关系迈上新台阶，同非盟、阿盟、拉共体等地区组织联系更加紧密，合作成果更加丰硕。

文章还提到，冠病疫情、气候变化等全球性挑战凸显构建人类命运共同体重大意义和现实需要。文章说，疫情发生后，习近平在多场国际会议并发表重要讲话，呼吁国际社会团结抗疫，携手构建人类卫生健康共同体。

针对一些国家提出“以规则为基础的国际秩序”，文章引述习近平在多个国际场合宣示中方的国际秩序观，强调中国坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，坚定维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，坚决反对任何形式的“新冷战”和意识形态对抗，坚决反对搞“小圈子”。中国坚定维护基于联合国宪章宗旨和原则、平等相待、合作共赢的真正的多边主义，坚决反对以多边之名行单边之实的“伪多边主义”。

文章说，中国积极推动朝鲜半岛、伊朗核、阿富汗等国际地区热点问题和平解决，深入参与海洋、极地、外空、反腐败、反恐等领域规则制定并开展国际合作；推动创立亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行等国际合作机制，成为全球治理体系改革和建设的关键推动力量。

文章还强调，在台湾、涉港、涉疆、涉藏、涉海、涉疫、人权等重大问题上，坚决反对任何外部势力干涉中国内政、损害中国合法权益，坚定捍卫国家利益和民族尊严。有力应对海上侵权挑衅，维护南海大局稳定。坚决反对单边制裁和“长臂管辖”。深入参与世界贸易组织等国际机构改革，维护包括中国在内的发展中国家正当权益。妥善应对经贸摩擦，有力维护中国发展空间和长远利益。

文章说，事实证明，中国共产党同中国人民的血肉联系是谁也无法割裂的，中国特色社会主义的前进步伐是谁也无法阻挡的。

文章最后再次引述习近平说，外交是国家意志的集中体现，必须坚持外交大权在党中央，强调加强党中央对外交外事工作的集中统一领导，并说在党中央集中统一领导下，政党、政府、人大、政协、军队、地方、人民团体等对外交往蓬勃开展，充分彰显党总揽全局、协调各方的领导核心作用。