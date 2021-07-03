王毅：美国是阿富汗问题始作俑者不能一走了之

中国国务委员兼外长王毅今天在一场活动上作主旨发言时指出，当前阿富汗局势正处在极为关键的重要时刻。美国作为阿富汗问题的始作俑者，应当以负责任的方式确保局势平稳过渡，不能甩锅推责，一走了之。

根据澎湃新闻报道，王毅是在第九届世界和平论坛开幕式上作出以上表述。王毅说，为了世界的和平与安全，我们要共同推进全球热点问题的政治解决。疫情给一些国家和地区带来新的动荡，热点问题暗烬复燃，地缘政治重新抬头，世界和平难以稳固。中国愿意为地区和全球和平承担应尽的责任，发挥建设性作用。在阿富汗问题上，最紧迫的是保持局势稳定，防止生乱、生战。

王毅指出，当前阿富汗局势正处在极为关键的重要时刻。美国作为阿富汗问题的始作俑者，应当以负责任的方式确保局势平稳过渡，不能甩锅推责，一走了之，不能因撤生乱、因撤生战。

王毅说，作为山水相连的友好邻邦，中国始终坚定支持阿人主导、阿人所有的阿富汗和平和解的进程，中国最近就此提出了五点建议，核心是希望阿富汗各方以国家和人民利益为重，保持内部谈判，尽快明确实现和解的路线图和时间表，共同打造广泛、包容的未来政治架构。中国愿意同地区国家和国际社会共同努力，推动和平和解进程，增强阿富汗发展重建的内生动力，逐步实现和平与发展的良性循环。

王毅在同一场活动中还谈到朝鲜半岛核问题。他说：“半岛的事是中国家门口的事，中方将一如既往发挥建设性作用，直到半岛实现长治久安。”

王毅表示，在半岛核问题上，最重要的是坚持平等对话与和平解决的大方向。朝鲜半岛核问题延宕近30年，几经曲折反复，中国始终认为对话谈判、和平解决是根本原则，分阶段同步走是必行之策，并行推进半岛无核化和建立和平机制是正确的途径。中方重视朝美双方近期释放的信息，支持一切有利于维护半岛和平缓和势头的言行。

王毅指出，美方应当反省几十年来对朝鲜持续施加的军事威胁和压力，正视并解决朝方的合理关切。考虑到朝方在无核化和缓和局势方面已经采取的措施，美方应拿出诚意，做出回应。联合国安理会也应当适时启动对朝制裁决议的可逆条款，注意朝方改善经济民生的状况。