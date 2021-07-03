邓炳强心寒有家长带子女悼念刺警案疑凶

香港铜锣湾7月1日当晚发生“孤狼式”袭警事件，一名28岁警员在执勤期间，被50岁男子梁健辉持刀从后插向背部受重伤，凶徒得手后以凶刀插胸膛自杀身亡。事发后，有网民悼念梁健辉，并有人留言以“烈士”、“勇者”等称呼对方。香港保安局局长邓炳强今天谴责有人鼓吹美化恐怖罪行，并称见到有家长带同子女到案发现场企图悼念恐怖分子，情况令人心寒。

综合《星岛日报》和香港电台报道，邓炳强今早会见媒体时，提醒市民要认清事实，认清邪恶势力煽动仇恨，应携手同心谴责暴力，这样才会得到安全。他促请所有人都有责任向本末倒置、蒙骗社会的歪理说不。

邓炳强还说，在现实或网上鼓吹暴力行为同属犯法，会用现行法例针对违法行为，并指政府各部门会同心打击恐怖活动。

对于有警员昨日截查及票控到事发现场献花的市民，邓炳强被问及献花是否也属犯法时回应说，警方会视乎献花的行动会否引致社会混乱，或其他违法行为。

新上任的香港政务司司长李家超则在网志中表示，看到有人在网上鼓吹支持涉嫌企图谋杀警员的凶手，用不同的方式美化，认同甚至鼓励恐怖行为，包括所谓悼念、献花等，指出相关意识和行为无疑继续鼓吹破坏，威胁香港的安全和秩序，威胁每一位希望安居乐业的香港市民，任何人鼓吹或煽动恐怖活动，可能触犯《香港国安法》恐怖活动罪，是极严重罪行。

李家超说，本土恐怖主义产生是因为有人煽动仇恨、挑拨分化，并美化或正义化恐怖主义行为，孤狼式的恐怖袭击可以因个人自我激化或被煽动，产生极端思想，突如其来进行袭击。他表示，本土恐怖主义正在港滋生，而香港警队有足够能力处理和打击相关袭击，提到市民必须对本土恐怖主义严加警惕，除对可疑人物或物件作出举报外，亦须在安全情况下配合警方执法。