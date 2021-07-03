王毅：任何势力都不要低估中国捍卫主权的意志和能力

中国国务委员兼外交部长王毅在今天举行的世界和平论坛开幕式上发表主旨演讲时，阐述了中方关于香港、台湾问题的原则立场，他强调今天的中国，早已不是一百年前的中国。任何人、任何势力都不要低估中国人民捍卫国家主权、安全、发展利益的坚定意志和强大能力。

根据刊登在中国外交部网站的新闻稿，王毅在清华大学发表题为“守护世界和平，推动人类进步”的演讲时指出，纵观当今世界发生的各种对抗冲突和治理困境，追根究底，还是在于多边主义的理念没有得到有效维护，以联合国宪章为基础的国际准则没有得到充分尊重。维护并践行真正的多边主义，是解决当今世界错综复杂问题，有效应对各类传统和非传统安全挑战的正确方向，是打破零和博弈，抵制单边霸凌，真正实现持久和平与共同安全的必由之路。

王毅提出，要共同应对迫在眉睫的全球性挑战。当务之急是加紧构筑抵御病毒的“免疫长城”，秉持人类卫生健康共同体理念，超越政治歧见，开展国际抗疫合作；要共同应对气候变化这一重大挑战，构建“人与自然生命共同体”，共促人与自然和谐共生。

王毅提到日本福岛核电站事故污染水处置，称此事事关全球海洋生态环境和各国人民生命健康，指出日本政府应当充分倾听国际社会合理关切，在同利益攸关方和国际机构协商一致之前，不得擅自向太平洋排放核污染水。

王毅还说，恐怖主义等非传统安全挑战日益突出，国际社会要加强协调，全面落实联合国有关反恐战略及决议，铲除恐怖主义根源。反恐和去极端化不能搞双重标准，更不能与特定国家、民族和宗教挂钩。

王毅还提出，要共同反对一切人为制造分裂对抗的危险做法。他说，今年是冷战结束30年。冷战没有赢家，世界受害弥深。历史和现实反复告诫我们，一个分裂的世界无法应对人类共同挑战，一个对立的世界将给人类带来灾难。他强调，必须坚决抵制煽动对抗、制造分裂的行径，必须彻底扫清影响国际地区和平安全的障碍。为此，应旗帜鲜明地反对集团对抗，反对强权政治，反对干涉内政。

王毅特别提到了中国关于香港、台湾问题的原则立场，强调今天的中国，早已不是一百年前的中国。任何人、任何势力都不要低估中国人民捍卫国家主权、安全、发展利益的坚定意志和强大能力。

此外，王毅还提出要共同推进全球热点问题的政治解决，包括阿富汗问题、缅甸问题和半岛核问题等。

王毅最后说，“自强不息、厚德载物”，这句清华大学的校训，体现了中华民族的进取精神和宽广胸怀，也十分契合中国作为负责任大国为人类作出更大贡献的抱负担当。面对全人类的共同挑战，中国将弘扬全人类共同价值，坚持真正的多边主义，积极践行新安全观，与各国一道，守护世界的和平与安全，推动建设一个持久和平、普遍安全的世界。

