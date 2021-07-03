中国薪酬调查：北上深平均过万

中国人力资源服务商“前程无忧”最新发布的薪酬调研报告显示，今年第二季中国27个主要城市平均薪酬环比保持上涨，北京、上海、深圳三个城市平均月薪超过一万元人民币。

据第一财经报道，“前程无忧”针对2021年第二季度薪酬趋势的调研报告指，在北京、上海、深圳、广州等一线城市领跑全国的同时，非一线发达城市薪酬涨幅也保持了强劲势头。

报告所指平均薪酬是当季总收入的月平均值，不包括年终奖金。

具体来看，北京平均月薪为11389元（人民币，下同，约2370新元），上海为11030元，深圳为10442元，广州紧随其后为9714元。

月薪排名前十的城市中长三角占了六席，成都、重庆、青岛等新一线城市薪酬涨幅也较大。

报告认为，随着双循环展开、外贸进出口保持增长势头，当前企业经营已经基本摆脱疫情影响，进入平稳阶段，加之部分企业在第二季度中保持调薪动作，造成员工收入持续增长。

同时，近年来非一线发达城市经济始终保持较高的活跃程度，企业竞争力不断提高，人才需求也随之增长，带动企业人员薪酬水平增长。

在企业内部，各层级的员工薪酬均比上一季度有所增长，其中普通员工层级薪酬的增幅略高于其他层级。

从不同性质的企业来看，民营企业、国有企业薪酬涨幅继续领跑其他性质企业。

从行业来看，今年第二季薪酬涨幅前五行业依次为汽车行业、餐饮行业、通信/电信行业、交通/运输/物流行业、贸易/进出口行业。