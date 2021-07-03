中国航天投资董事长疑因寻求推荐不成殴打两院士

一则中国航天投资控股有限公司党委书记、董事长张陶谋求推荐院士不成恼羞成怒，殴打国际宇航科学院王晋年院士和吴美蓉院士致其重伤的消息近日在网上热传。一份航天领域内部人士处获取的文件显示，航天投资控股有限公司党委书记张陶上月因为寻求王晋年和吴美蓉推荐其成为国际宇航科学院院士不成，在晚餐和餐后送两位院士回住处期间，对二人大打出手，致使王晋年肋骨骨折、全身多发性软组织损伤，吴美蓉脊椎骨折、住院手术。

根据《中国新闻周刊》报道，作为中国航天科技集团授权的投资管理主体，中国航天投资控股有限公司一名乔姓董事长秘书回复质询时说，事发后，派出所已介入调查，结果未出，公司已将此事上报中国航天科技集团。这位乔姓董秘还称，张陶仍在正常上班，但当天不在公司。接近王晋年和吴美蓉两名院士的几名人士透露，两名院士目前仍在住院中。

今年85岁的吴美蓉曾担任航天部计算机与测控联合公司总经理，中国资源卫星应用中心筹备组筹备组负责人、主任，2001年当选国际宇航科学院（IAA）院士，后成为主席团成员，并于2014年获得了国际宇航科学院（IAA）授予的冯·卡门奖。

今年55岁的王晋年，长期从事航空航天遥感技术与应用工作，曾担任中科院遥感与数字地球研究所副所长、中科遥感科技集团董事长，2020年起，任广州大学地理科学与遥感学院教授。2016年入选国际宇航科学院（IAA）院士、2017当选IAA主席团成员。

据上述文件，张陶于今年6月6日下午邀请吴美蓉到自己公司访问，吴美蓉为了对张陶有更深入的了解，同时邀请较年轻的王晋年院士参加。在航天投资控股公司总部汇报完其工作后，张陶于当晚邀请两位院士在一家餐厅用餐，席间提出今年要申请国际宇航科学院院士，希望给与支持。

王晋年认为与张陶是第一次见面，对其所做工作还不了解，希望了解清楚再说。此时张陶突然发起火来，与王晋年产生争执，起身过来打王晋年。一旁的吴美蓉见状感到十分惶恐，要求离席。当晚10点半左右，张陶和其公司下属送两位院士回到王晋年在北京的住所。在王晋年乘电梯前，张陶背后一脚将王晋年踹翻在地，对王晋年开始殴打。之后还将吴美蓉推翻在地，并将王晋年从电梯中拽出继续殴打。

张陶殴打两名院士的监控视频截图。图中张陶飞脚从背后偷袭将王晋年踢倒在地。（《中国新闻周刊》）

依据文件附带的监控录像截图，张陶有脚踢、锁喉王晋年的动作。大约当晚23点17分，张陶还冲入电梯，对后来已经进入电梯的王晋年和吴美蓉继续殴打。依据航天中心医院出具的诊断报告，吴美蓉胸椎轻度压缩骨折，腰椎滑脱。依据306医院和积水潭医院出具的王晋年的诊断证明，其多处肋骨骨折，全身多发性软组织损伤。

张陶殴打两名院士的监控视频截图。图中张陶将倒地的王晋年锁喉。（《中国新闻周刊》）

吴美蓉与王晋年尚未就求证事发原因和经过进行回复。王晋年在北京住所的一名暂住人士透露，事情正在处理中，王晋年还在医院。接近吴美蓉院士的一位人士则称，吴美蓉仍在住院，“受打击太大，情绪不好，时常伤心地哭”。

航天投资控股有限公司乔姓董事长秘书回应此事时说，事实与网传信息有些出入，具体情况还要等派出所的调查结果。

公开资料显示，现年57岁的张陶曾任中国航天科技集团公司计划经营部经济技术合作贸易处处长，香港航天科技国际集团有限公司规划开发部总经理，香港航天科技国际集团有限公司执行董事、党委委员，中国航天科技集团公司经营投资部副部长等。

航天投资控股有限公司官网显示，公司成立于2006年12月，2008年3月正式运营，注册资本120亿元人民币（24.9亿新元），管理资金规模2240亿元，履行中国航天科技集团有限公司赋予的产业孵化、资源整合、战略并购、投资融资等职能。

据了解，张陶想申请的国际宇航科学院（IAA）院士每年评选一次，想要当选，必须要通过三位已入选院士的推荐提名，经过几轮评选，主席团再进行最后评审。王晋年和吴美蓉均位列主席团成员之中。

公开资料显示，张陶是航天投资董事长，博士学位，正高级研究员。（互联网）

国际宇航科学院于1960年在瑞典斯德哥尔摩成立，依据官网介绍，IAA在1996年被联合国认定为一家独立的非政府组织，其使命在于出于和平目的促进航天事业发展；表彰在与航天相关科学或技术分支中脱颖而出的个人；提供项目使院士通过项目为国际宇航事业做出贡献；在先进的宇航科学领域开展合作。

不过，一名不愿具名的业内人士透露，早期来看，IAA评选秉持的标准较高，入选院士水准较高，但现在确实有被诟病的地方。“我知道的有当选的中国院士连基本的语言交流能力都没有，怎么和国际同行开展合作？”

前述业内人士还说，当选IAA院士的人士各行各业都有，有各国航天局局长、各国宇航员，“很多国外人士并没有太把这一院士当回事，IAA组织的活动也没怎么参加”。而IAA的主席也往往是兼职的，并非长期在IAA坐镇。成为IAA成员还要交会费。据官网显示，2019年和2020年会费在150欧元左右。

中科院一名从事航天科研领域研究的科研工作者则说，IAA院士在中国北方的高等院校、科研院所不大被承认，也没有像国内两院院士一样给什么特别的待遇，但在南方的一些城市较受认可。前述业内人士还表示，在国外，不管是什么院士，都并不享受什么特别的待遇，只是一种学术上的荣誉头衔。