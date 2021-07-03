消息：中国半导体公司安世拟收购英国最大芯片制造商

据两名消息人士透露，中国半导体公司安世半导体（Nexperia）下周将以约6300万英镑(约合1亿1718万新元)的价格收购英国最大的芯片制造商Newport Wafer Fab。

根据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，由于消息尚未公开，这两名要求匿名的消息人士称，安世半导体最早将于周一或周二宣布收购。

“我们正在与NWF和威尔士政府就NWF的未来进行建设性的对话，”安世半导体的一位发言人表示。“在得出结论之前，我们无法进一步置评。”

NWF没有立即回应置评请求。安世半导体的中国全资母公司闻泰科技在回应中国证券报时称，不予置评。

这项收购是在全球芯片供应短缺的情况下达成的，缺芯危机促使各国在半导体生产方面试图变得更加独立。目前世界上绝大多数芯片都是在亚洲制造的，其中台积电、三星电子以及中芯国际都是世界上最大的芯片生产商。

在6月致英国商务大臣克沃滕格(Kwasi Kwarteng)的一封信中，英国政府中国研究小组主席兼外交事务特别委员会主席图根哈特（Tom Tugendhat）表示，他对Newport Wafer Fab可能被收购感到担忧。

图根哈特敦促英国政府根据4月出台的《国家安全和投资法案》(National Security And Investment Act）审查这笔交易，该法案是为了在存在经济风险或安全威胁时保护英国科技公司免受海外收购的影响。

一名英国政府发言人表示：“我们知道安世半导体预计将收购Newport Wafer Fab。虽然我们认为目前进行干预并不合适，但我们将继续密切关注事态发展。如果形势发生变化，我们将毫不犹豫地动用《企业法》赋予我们的权力。”

他们补充称：“我们仍致力于发展半导体行业，并关注该行业在英国经济中扮演的重要角色。”安世半导体给出的8700万美元收购价远远低于德州仪器，后者本周宣布将斥资9亿美元收购犹他州空置的美光制造厂。

不过，知情人士表示，Newport Wafer Fab还有几笔未偿债务，包括欠汇丰银行2000万英镑、威尔士政府1800万英镑。这些债务将在出售后偿还。与此同时，四年前从德国英飞凌手中收购Newport Wafer Fab后成为大股东的首席执行官纳尔逊(Drew Nelson)将获得约1500万英镑。

Newport Wafer Fab为汽车行业生产用于电源应用的硅芯片，该行业受到芯片短缺的打击尤为严重。该公司还始终在开发更先进的“化合物半导体”，这种半导体速度更快，能效更高。

据知情人士透露，根据协议，纳尔逊将获准剥离Newport Wafer Fab的化合物半导体业务，他计划将所得资金再投资于这家新企业。同时，他还被允许保留使用Newport Wafer Fab名字的权利。

这笔交易是在英国芯片设计公司Arm同意被美国芯片巨头英伟达以400亿美元价格收购之后达成的。Arm通常被认为是英国科技行业“皇冠上的明珠”。然而，在遭到竞争对手高通和其他公司反对后，世界各地的监管机构正在调查这笔收购。