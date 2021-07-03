维他奶再发声明称员工私撰文件 网民仍不买账

涉刺伤香港警员后自杀身亡的男子梁健辉，生前在香港维他奶公司任职，事后网传该公司在内部通报中称梁健辉“不幸逝世”，引发中国大陆网民不满，声言抵制。

继今天凌晨发出声明称全力支持当局据香港国安法进行全面调查后，维他奶公司今天中午时分再次在官方微博发声明致歉，并指上述通告实际上未经授权、措辞不当。

最新声明指出，网上流传的文件没有经过维他奶集团官方批复和发布，而是一名员工私下撰写并内部转发，未经授权，也没有遵从内部审批流程。

声明还说，网上流传文件所使用的措辞极为不当，集团正调查事件并保留追究该名员工法律责任的权利。

声明表明，集团“长期支持香港的繁荣、稳定和发展”，“严厉谴责暴力和破坏香港社会安定的行为”，会全力支持和配合香港警方和政府根据国安法对7月1日事件进行彻底调查。

网上昨天流传的维他奶通告昨天引发许多中国大陆网友不满，纷纷到维他奶官方微博留言痛批“支持恐怖分子”，并声言即日起全面抵制维他奶产品。为维他奶在大陆代言的影视明星龚俊、任嘉伦也先后发出声明终止与维他奶的合作。

不过，大陆网民对维他奶公司今天的最新声明仍不买账，一方面质疑上述“员工”是否真实存在，“献祭临时工”，另一方面也要求维他奶公司应在官方网站，以及面簿（Facebook）等社交平台上作出官方回应。