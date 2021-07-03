滴滴副总裁否认“数据打包交给美国”

中国私召车巨头滴滴出行副总裁李敏今天（3日）表示，滴滴的中国国内用户数据都存放在国内服务器，绝无可能把数据交给美国。

近日有传言称滴滴为赴美上市把中国道路信息和用户数据泄露给美国，对此，滴滴副总裁李敏在微博回应说，看到网上有人恶意造谣说“滴滴在海外上市，把数据打包交给美国”，“和众多在海外上市的中国企业一样，滴滴国内用户的数据都存放在国内服务器，绝无可能把数据交给美国”。

李敏还强调，相关恶意造谣者虽然已经主动删帖，但滴滴坚决起诉维权。随后，这条微博被滴滴出行官博转发，并配文说“希望大家不传谣，不信谣。” ​​​

对此，有网民质疑原文只提及“国内用户数据”，故意不提“道路数据”，李敏过后在微博再次回应说，“也包括道路数据，请不要恶意揣测”。

此前，中国网络安全审查办公室昨天对滴滴出行实施网络安全审查，期间停止新用户注册。

中国网络安全审查办公室发布的审查公告称，为防范国家数据安全风险，维护国家安全，保障公共利益，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对“滴滴出行”实施网络安全审查。

滴滴对此回应称，将积极配合网络安全审查，将在相关部门的监督指导下全面梳理和排查网络安全风险，持续完善网络安全体系和技术能力。