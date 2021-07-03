中国一网红女主播因售假Dior等名牌服饰获刑三年四个月

中国一名网红女主播因在电商平台直播间内销售假冒Dior、CHANEL等品牌服饰，在一审中被判有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币40万元（约8.2万新元）。

根据澎湃新闻报道，上海市虹口区人民检察院消息，经该院提起公诉，6月29日下午，上海市杨浦区人民法院对该案作出一审判决：廖某犯销售假冒注册商标的商品罪，被判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币40万元。

其他团队成员，包括运营、助理、场控等，分别被判处有期徒刑两年至三年两个月不等，罚金5000至50000元人民币不等。

虹口区检察院指控，被告人廖某及其团队在去年3月至8月间，在电商直播平台以直播方式为商家营销假冒Dior、CHANEL、LOEWE等品牌的服装、饰品、手表等商品，销售金额近70万元人民币。被告人廖某及她的五名团队成员结伙，违反国家商标管理法规，销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额巨大，其行为均触犯了《刑法》第二百一十四条，应当以销售假冒注册商标的商品罪分别追究其刑事责任。

在6月11日的庭审中，廖某等六人及其辩护律师对检察机关指控的犯罪事实和罪名予以认可。上海市杨浦区人民法院周二（29日）对这起直播售假案作出前述一审判决。

