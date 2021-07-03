四川发布教育收费禁令 严禁强制购买平板电脑或APP

四川省教育厅、四川省发展和改革委员会等多个部门近日联合下发了《关于进一步加强和规范教育收费管理的通知》，提出了规范教育收费的“十条禁令”，其中包括严禁强制学生购买平板电脑或教育APP，严禁违背学生意愿强制参加课后服务以及严禁对正常教育教学管理事项进行收费等。

根据中国新闻网报道，《通知》提出，严禁中小学校以信息化教学或分班教学为名，强制或变相强制学生购买平板电脑或教育APP。作为教学、管理工具要求统一使用的教育APP，应由学校按相关法律法规统一购置，不得向学生及家长收取任何费用。

《通知》要求，中小学课后服务坚持学生及家长自愿原则，严禁学校乘课后服务之机组织集体教学、违背学生自愿原则强制学生缴纳课后服务费。

此外，《通知》严禁中小学校将国家和本地区课程改革要求安排的教育教学活动、教学管理范围内的事项纳入服务性收费和代收费事项，如讲义资料、试卷、电子阅览、图书馆查询、自行车看管、取暖、降温、饮水、饮奶、商业保险、校园安全保卫等费用。严格规范家委会行为，严禁以家委会名义摊派收取以上费用。

《通知》还提出，严禁擅自设立服务性收费项目。严禁收取或变相收取借读费和赞助费。严禁收取或变相收取择校费。严禁强制或者暗示学生购买教辅软件或资料。严禁非营利民办学校取得或转移办学收益。严禁民办学校收费备高收低或备低收高。