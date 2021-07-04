香港刺警男子曾任《苹果日报》资料员

港媒消息指，7月1日在铜锣湾刺伤警员后自插左胸身亡的50岁男子梁健辉，多年前曾任职现已停刊的《苹果日报》资料员数个月。

据香港01报道，据了解，梁健辉于2008年曾在《苹果日报》资料室工作数个月，其后于2016年加入维他奶公司，任职采购主任。

据了解，梁健辉个性内向文静，平日在公司大多独自吃饭，也不会与人谈论政见。梁虽然不活跃于社交媒体，但关注反修例事件，家中存有反修例单张及报纸。

警方于梁的身上发现一只U盘，内存了多封遗书，分别写给父母、同事、警方及市民。其中，他向父母交代后事，表明会在杀警后自杀；向同事交代工作的安排。至于针对警方的信件中提及警方包庇罪犯及无法制衡，对此心生不满。而写给市民的遗书则批评《香港国安法》。

另外，警方发现，梁健辉案发前乘搭港铁列车到达铜锣湾，一出闸后便上地面，不曾在铜锣湾徘徊，随即在东角道以刀从后袭击警员，警方正调查他犯案前的行踪及有无接触任何人士。

香港保安局局长邓炳强早前形容事件为“孤狼式本土恐怖袭击”，香港警察Facebook于昨晚（3日）再度发文，形容该男子7月1日晚上企图谋杀警察及后自残导致身亡，怀疑是“孤狼式施袭者”。香港警方称，凶徒目无法纪，在公众地方严重伤害警务人员，明显是在挑战法律，破坏社会安宁。