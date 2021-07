美国流媒体服务巨头Netflix的电视剧《松树谷》中出现中国标示南中国海主权范围的“九段线”,引发越南方面的不满,目前该剧已在越南下架。

据越通社7月3日报道,越南信息与传媒部广播电视与电子信息局7月1日发布消息,在该局以书面形式要求删除电视剧《松树谷》(Pine Gap)之后,奈飞公司于6月30日已应要求删除了这部电视剧,因为其内容侵犯越南海洋和岛屿主权。

此前,越南信息与传媒部广播电视与电子信息局于6月25日发现,Netflix在越南提供的电视电影播放平台上的电视剧《松树谷》中出现显示东海上的“九段线”地图的情节。

越通社报道说,上述电视剧中出现有关越南主权的虚假信息,这严重违反了越南法律法规,伤害了越南人民的感情,引起广大越南人民的愤怒。这是越南12 个月来第三次发现奈飞公司向越南用户提供内容的电影和电视节目。

据德国之声报道,此前,2020年7月和8月,Netflix频道上分别播放电视剧《致我们暖暖的小时光》(Put Your Head On My Shoulder)和《国务卿夫人》(Madam Secretary),其中也出现被越南认为是非法“九段线”地图的情节。