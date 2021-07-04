华为超级计算机再刷新世界纪录

华为的官方微博发布消息，在国际超算大会（ISC21）最新一期 IO500 排行榜中，昇腾 AI 基础软硬件的“鹏城云脑 II”超级计算机再次刷新世界纪录，蝉联全系统输入输出和 10 节点规模系统两项世界冠军。

其中，全系统输入输出性能得分是排名第二的近 20 倍，再次验证了“鹏城云脑 II”具备世界顶尖的数据吞吐能力和 AI 算力水平。

据IT之家报道，“鹏城云脑 II”是华为与鹏城实验室联合打造超级计算机，主要用于科学运算等，比如 AI 领域计算机视觉、自然语言、自动驾驶、智慧交通、智慧医疗等各类基础性研究与探索。

在硬件层，由昇腾 AI 处理器打造的华为 Atlas 900 AI 集群，为“鹏城云脑 II”提供强大的 AI 算力；在基础软件层，基于 CANN 异构计算架构及全场景 AI 计算框架 MindSpore 的支撑，“鹏城云脑 II”打造了开放的软件体系架构。

华为介绍，这台设备使用鹏城实验室与各合作单位共同研发的，基于欧拉技术路线的自主操作系统，使得设备的综合性能提升了五倍。本次这台超级计算机以近 20 倍的优势获得世界超算 IO500 的双项冠军，截至目前，“鹏城云脑 II”已经帮助大模型研究、天气预测、分子动力学、药物研发、基因分析等领域进行科研创新模式变革。