清华学生超算团队再获双料冠军

国际大学生超算竞赛（ISC21）总决赛结果公布，由清华大学计算机系本科生组建的清华大学学生超算团队夺得总冠军，同时取得LINPACK基准测试最高性能奖，获得双料冠军。

据观察者网报道，这是清华大学继SC20超算竞赛后第二次取得双料冠军。

ISC21超算大赛由高性能指导委员会（HPC Advisory Council）主办，与ASC超算竞赛和SC超算竞赛并列为世界最具权威性的三大国际大学生超算竞赛。受疫情影响，本次竞赛改为线上举办。各参赛队伍需在新加坡国家超算中心集群（NSCC）与加拿大多伦多大学的 Niagara超算集群上运行竞赛应用。

赛题包括基准测试程序LINPACK、HPCG和HPCC，天气预报程序WRF，分子动力学模拟程序LAMMPS，宏基因组组装程序MetaHipMer，量子力学原子模拟程序包GPAW，以及应用通信模式分析的编程挑战。

本次决赛共有来自世界各地的13支队伍参赛，清华代表队由张晨、钟闰鑫、陈嘉杰、王雨田、翟明书、宋泽宇六名本科生组成，指导教师为计算机系助理研究员韩文弢和副教授翟季冬。计算机系高性能所博士生陈晟祺和何家傲也提供了技术指导。

这延续了清华学生超算团队去年斩获的“双冠”成绩。

清华大学网站信息显示，2020年11月20日凌晨，2020国际大学生超级计算机竞赛（SC20）总决赛结果公布，由清华大学计算机系组建的学生超算团队夺得总冠军，同时取得LINPACK基准测试最高性能奖，获得双料冠军。这也是清华在SC竞赛中首次夺得三连冠。

上次比赛，代表清华出战的正是这六名计算机系的学生；而当年的指导教师也为翟季冬和韩文弢，此外还有助理研究员甘霖。

全球超级计算大会（Supercomputing Conference，简称SC）是国际超算领域的顶级会议，作为会议的重要组成部分，SC比赛是超级计算机领域的顶级赛事，每年举办一次，吸引着世界各国家和地区的众多高校参与。国际大学生超级计算机竞赛（SC超算竞赛）与世界大学生超级计算机竞赛（ASC超算竞赛）、国际超级计算机竞赛（ISC超算竞赛）并列为世界最具权威性的三大国际大学生超算竞赛。

