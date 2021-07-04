吁统一对华策略 立陶宛倡设中欧峰会

欧盟成员国立陶宛1日致函欧洲理事会主席米歇尔，提议下半年邀请中国领导人前往比利时布鲁塞尔，与欧盟27国领袖举行“27+1”峰会。

据美国政治新闻网站Politico报导，立陶宛外交部长兰斯伯吉斯（Gabrielius Landsbergis）告诉记者，中欧关系不应再由法、德主导，欧盟应有统一的对华策略。

立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nausėda）在写给米歇尔的信中指出，德、法领头的欧盟层级对中政策，以及目前的“16+1”峰会，都应该由欧盟统一主导取而代之。

法德在欧盟对中事务扮演重要角色，去年德国卸下欧盟理事会主席国倒数二天，欧盟敲定与中国的《中欧投资协定》，德国总理默克尔（Angela Merkel）、法国总统马克龙（Emmanuel Macron），就与米歇尔和欧盟执委会主席冯德莱恩，共同见证签署这项重磅协定。

瑙塞达还希望中国国家主席习近平应邀参加“27+1”峰会，峰会也该定期举行。他写道，“遗憾的是，中国近年来比较不像合作的伙伴，而变得更像不公平的竞争者与系统性的对手。”

马克龙2019年曾邀默克尔与时任欧盟执委会主席容克（Jean-Claude Juncker），在巴黎会晤习近平。欧盟今夏原本安排访中，马克龙和默克尔可能同往，但因疫情作梗日期未定。

立陶宛近来对华立场转趋强硬，5月退出由东欧国家与中国组成的“17+1”峰会，并在外交上支持台湾，包括赠送台湾疫苗。

