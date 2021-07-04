唐山市市长高建民调任新职

中国河北唐山市市长高建民，已任河北省贸促会会长。

据新京报报道，中国河北省贸促会官网“领导分工”一栏最新信息显示，原任唐山市市长高建民，已任河北省贸促会会长。

高建民生于1968年4月，1987年进入河北大学学习，后留校继续攻读硕士学位。参加工作后，曾任内丘县委常委、政法委书记，2003年任临西县县长。

高建民2004年调任河北省委省直机关工作委员会副书记，2006年任河北省委督查室主任，2007年出任河北省委副秘书长，任职四年。

高建民2011年任河北省政府驻京办主任，两年后，于2013年任河北省委省直机关工作委员会常务副书记。2017年，高建民任河北省环境保护厅厅长，机构改革后任河北省生态环境厅厅长。

今年1月，高建民调任唐山市委副书记、代市长，今年2月当选唐山市市长。

今年6月24日，唐山市人民代表大会常务委员会接受高建民辞去唐山市政府市长的请求。

原任河北省贸促会会长魏存计，生于1962年12月，曾任衡水市委常委、市纪委书记，邢台市委副书记，河北省扶贫办主任等职，2017年任河北省贸促会会长。

据官网介绍，中国国际贸易促进委员会河北省委员会（中国国际商会河北商会），是由河北省经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的全省对外经贸组织，是沟通中外经贸合作的桥梁和联系政府与企业关系的纽带。其宗旨是开展促进中国河北与世界各国、各地区之间的贸易、投资、企业国际化经营和经济技术合作。