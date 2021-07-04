河南多个地级市党政主官联动调整

中国河南省多个地级市迎来党政主官调整：7月3日，河南省平顶山、安阳、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、南阳、信阳、周口10个地级市同步迎来新任市委书记。

据澎湃新闻报道，其中，迎来新任市委书记的平顶山、安阳、新乡、焦作、许昌、漯河、信阳、周口八市也在7月3日当天迎来了市长候选人，具体为：原任许昌市委常委、副市长赵文峰履新平顶山市委副书记，已获拟提名为平顶山市市长候选人；原任郑州市副市长高永履新安阳市委副书记，已获拟提名为安阳市市长候选人；原任洛阳市委常委魏建平履新新乡市委副书记，已获拟提名为新乡市市长候选人。

原任安阳市委副书记李亦博履新焦作市委副书记，已获拟提名为焦作市市长候选人；原任焦作市委副书记、统战部部长刘涛履新许昌市委副书记，已获拟提名为许昌市市长候选人；原任开封市委副书记秦保强履新漯河市委副书记，已获拟提名为漯河市市长候选人；原任信阳市委常委、副市长蔡松涛履新信阳市委副书记，并获提名为信阳市市长候选人；原任周口市委常委、副市长吉建军履新周口市委副书记，已获拟提名为周口市市长候选人。

其中，赵文峰、李亦博现已分别就任平顶山市、安阳市代市长。

而濮阳、南阳也分别迎来一名新任市委副书记：原任郑州航空港经济综合实验区党工委副书记、管委会主任万正峰履新濮阳市委副书记；原任河南省委改革办主任王智慧履新南阳市委副书记。

除此以外，原任驻马店市市长朱是西、原任三门峡市市长安伟分别履新南阳市委书记、周口市委书记。驻马店、三门峡两市也分别于7月3日迎来了市长继任人选。

而在不久前，洛阳市代市长也已亮相。洛阳市人大常委会7月1日举行会议，决定任命徐衣显为洛阳市副市长、代理市长。徐衣显此前担任焦作市市长。