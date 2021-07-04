加拿大一村庄火灾 华人历史博物馆化为灰烬

加拿大卑诗省（又译不列颠哥伦比亚省）南部内陆的利顿村（Lytton）近日在一场严重火灾中被焚毁殆尽。记录华人先侨史迹的利顿华人历史博物馆也未能幸免，在这场灾难中被付之一炬。

据中新社报道，利顿华人历史博物馆联合创始人范德里奇7月2日晚在社交平台上发布一幅残垣断壁的照片说，除部分石墙外，博物馆已被完全焚毁。

距离温哥华大约260公里车程的利顿位于弗雷泽河谷，居于弗雷泽河与其最大支流汤普森河交汇处。19世纪中叶，这里成为华人先侨的一处淘金之地。加拿大太平洋铁路和横加公路均从此地经过。

苏格兰裔的范德里奇夫妇1980年在利顿购下一块空地。其后，一份1930年代的旧报纸让他们了解到该地点自1881年至1928年曾是华人的香火堂。对华人在当地淘金、修建铁路、经商发展的历史进行大量研究后，罗娜决定自筹经费建设一座华人历史博物馆。这座中式风格的博物馆在2017年5月落成开馆。据博物馆网站介绍，该馆馆藏包括文物、档案及书籍共1600多件。

卑诗省2016年1月将21个华裔历史遗址列入该省历史遗产名录，其中就包括利顿的香火堂遗址。利顿华人历史博物馆正坐落于此。利顿村官网介绍说，这座博物馆可让参观者认识到早期华人在当地的贡献，以及更多地了解华人社区、原住民社区和其他当地居民之间的历史联系。

卑诗省省议员、该省前国际贸易兼多元文化厅长屈洁冰7月3日接受记者采访时介绍，这座博物馆创办者并非华人，却特意自费建馆，以助社会各界了解华人的牺牲和贡献，目的并非盈利，此举令人感动。该博物馆虽规模不大，并已对藏品作了数字化存档，但经营四年便遇不测，建筑与实物藏品俱化灰烬，让人十分痛心。

屈洁冰希望，华人社区可以向范德里奇夫妇表达心意，提供慷慨支持，帮助他们渡过难关。她亦期望华人更多、更主动地去探索和发掘与华人相关的历史遗迹。

今年4月，利顿华人历史博物馆获得卑诗省加华历史协会评出的加拿大华人社区档案奖。

包括卑诗省在内的加拿大西部省份6月底遭遇破纪录的高温天气。利顿村连续三天刷新加拿大最高气温纪录，其最高温在6月29日达到49.6摄氏度。

6月30日傍晚，利顿村遭遇大火。火势在大风下迅速蔓延，将几乎整个村庄吞噬。当地千余居民被迫紧急疏散、撤离。加拿大总理特鲁多已表示，政府将为利顿村重建提供支援。此次大火的具体原因和伤亡情况仍有待查清。