“期货大神”秦安股份有新动作 股民：坐等拉升

曾五个月赚超7亿元（人民币，下同，1.46亿新元）的“期货大神”秦安股份有新动作了，公司公告将开展外汇套期保值业务。对于开展这一业务的原因，公司称，系为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司财务状况和经营业绩造成不利影响。有投资者留言说：“买了3000股坐等拉升。”

据中国证券报报道，秦安股份7月2日公告，公司召开董事会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。公司因研发、生产需要，预计2021至2022年度期间将采购金额较大的进口设备，主要采用日元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公司的财务状况和经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司财务状况和经营业绩造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。

公司拟开展的外汇套期保值业务方式包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品业务等，主要币种为日元、欧元。

秦安股份公告，公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

同日，秦安股份公告，基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分股份，拟用于员工持股计划或股权激励计划。回购股份总额不高于900万股（含），不低于450万股（含）。回购股份价格不超过8.8元/股。

4月26，该公司召开董事会审议通过了《关于授权期货套期保值的议案》，同意公司开展期货套期保值业务。公司称，开展期货套期保值业务主要为规避原材料价格的大幅波动对公司带来的影响。

该公司自今年1月开始开展套期保值业务，截至4月末已累计实现有效套期保值平仓收益794.96万元。经测算，按5月中旬大宗商品价格测算，扣除有效套期保值收益后，原材料价格上涨预计将影响当期损益-6300万元左右。

除通过套期保值对冲原材料价格上涨风险外，为进一步减少原材料价格上涨的不利影响，获取投资收益，从整体上对冲原材料价格上涨以及汽车行业“缺芯”等不确定性因素对业绩的不利影响，该公司管理层结合2020年主要原材料采购金额，严格控制投资规模，公司决定开展期货投资业务。

截至6月4日，公司期货投资平仓收益将影响2021年投资损益税前金额5398.46万元。

2020年4月15日至9月11日，在5个月的时间里，秦安股份期货投资连续21次平仓，且全部赚钱，期货投资累计收益达到7.69亿元，秦安股份因此被称“期货大神”。

自2020年9月12日开始，秦安股份的期货投资开始由盈利转为亏损。2020年9月28日，该公司将前期建仓的期货投资合约全部平仓。2020年，秦安股份期货投资产生收益共计2.59亿元。