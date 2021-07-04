中国体操队公布东京奥运名单 超新星无缘正选

中国体操队东京奥运会大名单于3日晚间对外公布，男子团体由肖若腾领衔，选拔赛排名第一的超新星张博恒意外无缘正选，进入替补阵容。

据中新社报道，此次公布的具体阵容为，肖若腾、邹敬园、孙炜、林超攀出战男子团体，张博恒、邓书弟替补，刘洋、尤浩参加单项比赛；女子方面，唐茜靖、芦玉菲、章瑾、欧钰珊担纲团体比赛，范忆琳、管晨辰出战单项。

名单中最令人意外的要数男队新人张博恒的无缘正选。2000年出生的张博恒是中国体操队为巴黎奥运周期重点培养的新生力量之一，此前在体操全国锦标赛获得了自由体操金牌和全能亚军，随即以高质量的动作成为中国体操队最受关注的一颗新星，其唯一的明显短板是从未参加国际大赛。

据了解，中国体操男队的名单系根据以往国际大赛综合表现以及近期的队内选拔赛而定，对于张博恒此次最终的替补身份，中国体操男队教练组组长王红卫在接受媒体采访时说，张博恒虽队内成绩出色，但没有经历过国际大赛考验，欠缺临场经验，而奥运会要求运动员不仅技术动作佳，还有具备过硬的心理素质和大赛经验，后两条都是张博恒所不具备的。

体操曾经是中国奥运代表团颇具夺金实力的项目，曾涌现出李小鹏、杨威、莫慧兰等多位奥运冠军，但近年来整体竞争力有所下滑，上届里约奥运会遭遇零金尴尬。