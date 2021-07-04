中国驻港公署：美国“人口贩运报告”诋毁国安法

对于美国国务院发布的《2021年度人口贩运问题国别报告》，中国外交部驻港公署表示，其报告牵强附会，以香港国安法为由，再次诋毁贬损特区打击人口贩运的努力和成效。

据中国外交部驻港公署网站7月3日消息，中国外交部驻港公署发言人表示，美方报告罔顾事实、充满政治偏见，利用一切机会不择手段妖魔化香港国安法，其卑劣行径令人不齿，中国方面对此表示强烈不满和坚决反对。

发言人指出，香港国安法打击的是严重危害国家安全的犯罪行为，惩治的是极少数，保护的是绝大多数，丝毫不会影响特区政府与社会各界包括非政府组织的正常交流合作。美国自身在人口贩运方面劣迹斑斑，强迫劳动和人口贩运案司空见惯、层出不穷，不仅不反躬自省，反而以“教师爷”的嘴脸到处指手画脚，甚至出于不可告人的政治目的，以欲加之罪混淆是非。

发言人表示，香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力插手，敦促美方摆正自己的位置，管好自己的事情，立即停止恶意诋毁香港国安法。

美国国务院发表年度贩运人口报告，继续将香港列入第二级的观察名单，指特区政府未能完全落实杜绝贩运人口最低标准。

报告指，过去一年港府只检控五宗贩卖人口个案，也没有全面将各种形式的贩卖人口刑事化，只以较轻罪行检控，当中只有三人因贩运人口相关罪行被定罪判监超过一年。

报告还指出，特区政府没有采取适当政策保障外佣免受剥削，也没有就防止人口走私作色情活动提高公众意识，决定将香港维持在第二级的监察名单。