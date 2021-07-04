国民党批蔡政府等待自产疫苗蹉跎太多时间

消息指鸿海创办人郭台铭与台积电已与德国BNT疫苗大中华总代理上海复星达成购买疫苗协议，国民党副秘书长黄奎博今天说，虽然BNT疫苗来台有谱，但台湾内部政经纠葛、政府希望等待自产疫苗问世，已经蹉跎了很多时间。

据联合新闻网报道，黄奎博说，就外交经贸事务常理判断，很难相信BNT公司要德国政府三催四请才愿卖疫苗给台湾，“英国的AZ公司不都跟台湾签约1000万剂了吗？”

国民党国际事务部副主任何志勇则指出，这次由数个民间单位与地方政府主动出击，“协助”不缺预算的中央政府采购疫苗，最后在民进党政府府院“双簧”演完后，由蔡英文出面“玉成”，经一个多月总算有初步成果。

何志勇说，民进党政府这次被拆穿疫苗政策没有超前部署假象，形成“绕不开、骗不到、挡不成”。“绕不开”指民进党政府想绕过BNT大中华总代理，以显示台湾疫苗取得不会经过中国大陆，但国际商业运作模式就是，进来台湾的BNT疫苗仍将透过与上海复星签约，且本来就会如国际惯例般产地直送。

何志勇说，“骗不到”是指蔡英文说要跟原厂买才有保障，行政院中部办公室执行长蔡培慧说，南投县政府要买中国大陆代工、分装的“复必泰”疫苗，民进党立委王定宇梦到蓝营鼓吹的BNT疫苗是香港人打剩、快过期的，现在民进党政府授权鸿海、台积电、慈济的采购结果已自我打脸。

他又说，“挡不成”是指民进党政府对采购国际疫苗不积极，一开始还百般阻扰想帮忙的民间团体，至今蓝营四县长与国民党江启臣主席请见蔡英文仍不可得，但在民众要疫苗的民意压力下，民进党政府只好同意部分民间团体开放购买BNT疫苗。

何志勇说，民进党政府口头说“越快越好”，实际上只开放三个民间单位采购，现在谁也说不准疫苗何时到，因很多国家都在抢订，台湾这边下单实在太慢了。