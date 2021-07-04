李家超：社会不应合理化暴力行为

香港铜锣湾7月1日晚发生刺警案，政务司长李家超今天在电视节目中表示，企图谋杀警员属一宗非常严重的案件，警方会调查疑犯思想及行为激化的原因，背后有否人煽动等，并指市民应该透过理性讨论去解决问题，不应合理化暴力行为。

据星岛日报报道，李家超强调，社会应该谴责及防范恐怖袭击在香港扩散，不应该继续鼓吹违法行为，否则等同于认同恐怖主义，市民不应低估恐怖主义的阴霾，否则下次有人使用枪械或炸弹，伤害将会非常大。

李家超重申，市民应该透过理性讨论去解决问题，即使在疫情下不能游行，也可透过议员向政府反映意见，不可因为社会有问题，便合理化暴力行为。

李家超又指，外部势力仍然对香港虎视眈眈，试图利用香港去攻击中国，香港内部也有本地恐怖主义的风险，以及有人继续透过软性的宣传，例如制作书刊、电影、宣传片等宣扬港独。

李家超指，政府正为立法规管假消息、假新闻进行法律研究，会参考其他普通法地区的做法，包括移除有问题的资讯内容，以及刑事化，当局会平衡资讯自由，给予业界最大的自由度，目前仍没有立法时间表。

李家超续指，新上任政务司长一职，其中一项首要任务是修补社会撕裂，会先透过青少年、体育活动等，建立社会的沟通及互信，又强调有信心建立公务员的团队精神，会为公务员讲公道说话，至于他能否胜任政务司长的职务，将留给历史公论。