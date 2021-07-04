小米派人均40万股权激励大红包

小米7月2日公布了股权激励计划，人均40万股权，近4000人受益。

据21世纪经济报道，小米集团7月2日公告，公司董事会于当天向3904名员工授予了共计7亿231万664股奖励股份。截至7月2日港股收盘，小米集团的股价为26.2港元/股，所以此次奖励股份的总额达到18.4亿港元（3.19亿新元），人均奖励约47万港元（约合39.29万元人民币）。

公告称，此次股份奖励是根据2018年6月17日制定的股份奖励计划进行的，按照计划，小米集团授出的所有奖励涉及的股份总数将不得超过11亿1880万6541股，年度上限为已发行股份总数的3%。截至此次奖励授出后，小米已授出的股份合计达3亿2349万4028股。

记者了解，此次获得奖励股份的小米员工包括集团优秀青年工程师、应届生和团队核心岗位的优秀员工、以及年度技术大奖的优秀工程师。其中，有约700名青年工程师，因入选了小米最新的人才激励项目“青年工程师激励计划”，而获得总计1604.2万股的股票，人均获得奖励约60万港元。

根据小米公司官方披露，青年工程师激励计划是由小米集团创始人、董事长兼CEO雷军亲自牵头，首批入选的近700名青年工程师主要是研发工程师、测试、产品经理、设计师等，其中最小的员工仅24岁。

小米公司方面表示，未来，会将此激励计划推广至整个集团，并作为人才激励的长期项目持续进行下去。

