台民众党称打疫苗比五月天门票更难抢

台湾民众党今天（4日）在面簿上发文，指台湾让人民用百米冲刺的方式来抢冠病疫苗残剂，打一剂疫苗比乐团五月天的门票更难抢，甚至有妇人因此摔倒在地，各种乱象让民众气到怒吼“我们是狗吗？”，质问民进党是否听见“这些人民的怒吼”。

民众党称，其他地方在不缺疫苗的情况下，用奖金鼓励民众出门打疫苗，而台湾政府超前部署一年多，换来的只有人民为了保命只能用生命去争抢残剂，再加上残剂指引至今未明，只会让台湾疫苗供应问题持续发生。

民众党指责中央流行疫情指挥中心没有明定疫苗残剂相关施打办法，造成各县市政府的施打办法无法统一，有些县市仅能使用网络预约；有些县市却让民众使用电话预约或现场排队，导致光是一个疫苗残剂给谁施打、如何预约就出现“一国N制”，“同岛一命”变成“不同县市不同命”。

该党指出，台湾医护人员除了忙着施打疫苗，还要面对民众排山倒海而来的压力，并认为让第一线基层人员苦不堪言，问题关键就在指挥中心没有给出明确指引。

民众党也称，民众面对未知的疫情总会出现恐惧心理，过去抢口罩、抢卫生纸也是如此，但政府当时用“我OK你先领”等梗图，呼吁民众安心不要抢购，如今疫苗数量不足造成疯抢残剂乱象，“执政党还敢做同样的事吗？”