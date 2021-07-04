中国学者：中国想要在外交领域跟美平起平坐

中国清华大学国际关系学院院长阎学通认为，中国在外交方面提出要平视世界，也想要跟美国平起平坐。

阎学通在世界和平论坛举办前夕，接受中国澎湃新闻的专访时说：“我们提出了要平视世界。面对美国，我们想要在外交领域跟它平起平坐，这是非常明显的。”

阎学通称，所谓“平起平坐”带来的一个具体表现形式就是：“你用什么样的政策对我，我就用什么样的政策对你。”

世界和平论坛从昨天起在清华大学举行，为期两天。也是世界和平论坛秘书长的阎学通在回答有关中国外交发生怎样的风格或范式转变，以及这种变化下一步会给中国带来什么的问题时说：“我们可能得根据中国政府的政策来理解当前中国外交官的个人发言。比如说此前外交部发言人回应某个外交官的言论时说道‘我们不评论外交官个人的言行’，这意思就是说中国外交官的个人言行并不代表国家政策。”

阎学通分析，当前中国外交出现的这种范式变化和以前非常不同，以往中国外交官说的每句话，都会被国际社会理解为是中国政府政策的表达，而今天国际社会不一定认为中国外交官说的每一句话都代表中国政府的政策，外交官发的微博和写的文章也不一定代表中国政府的政策。

他说：“所以中国外交官们口中的哪句话代表了中国政府的立场和政策，而哪句话是他个人看法且不代表中国立场和政策，我认为已经到了一个值得大家需要慎重辨别的时期。这种情况可能会使得在一段时期内人们的困惑会越来越多，因为国际社会难以区分两者。”