滴滴出行App被下架 公司称现有用户不受影响

刚于6月30日低调在美国首次公开募股（IPO）不到几天，中国的私召车巨头“滴滴出行”App因“严重违法违规收集使用个人信息”，被中国国家网信办下架。

中国国家互联网信息办公室7月4日发出通报称，根据举报，经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。

正值中美关系紧张之际，滴滴公司于北京时间6月30日晚正式在美国IPO，以每股14美元的发行价融资44亿美元。上市首日，滴滴股价报14.2美元，上涨1.43%，市值为684.9亿美元。这是自阿里巴巴2014年在美国上市以来，中国企业在美规模最大的一次上市。

两天后，国家网信办在7月2日晚间，宣布对“滴滴出行”实施网络安全审查。

国家网信办官网当时的公告称，为防范国家数据安全风险，维护国家安全，保障公共利益，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对“滴滴出行”实施网络安全审查。

公告也称，为配合网络安全审查工作，防范风险扩大，审查期间“滴滴出行”停止新用户注册。这个消息使滴滴股价当晚应声下跌5.30%，市值749.05亿美元。

同时，有社交媒体用户在微博上质疑“滴滴出行”为赴美上市，把中国道路信息和用户数据泄露给美国。“滴滴出行”全球公司副总裁李敏对此回应称，网上有人说滴滴在海外上市，“把数据打包交给美国”，是恶意造谣。他在微博上称，和众多在海外上市的中国企业一样，滴滴国内用户的数据都存放在国内服务器，“绝无可能把数据交给美国”。

李敏并称，“相关恶意造谣者虽然已经主动删帖，但我们坚决起诉维权”。

到了4日晚，官方进一步宣布将“滴滴出行”App下架，“滴滴出行”官方微博稍后回应称，滴滴坚决落实国家有关部门的相关要求，已于7月3日暂停新用户注册，滴滴出行App将严格按照有关部门的要求下架整改。

该公司也说，“已下载滴滴App的用户可正常使用，乘客的出行和司机师傅的接单不受影响。”

“真诚感谢主管部门指导滴滴排查风险，我们将认真整改，不断提升风险防范意识和技术能力，持续保护用户隐私和数据安全，防范网络安全风险，持续为用户提供安全便捷的服务。”