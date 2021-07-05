中印向边境地区派遣数万士兵

中印两国向争议边境派遣了数万名士兵并部署了先进的军事装备。美国媒体称，两国在该地区的军队部署达到数十年来的最高水平。

《华尔街日报》上周五（2日）报道，据印度情报和军方官员称，中国人民解放军已逐步增加了争议边境地区的驻军，大部分增兵行动发生在过去几个月里，目前的驻军人数已从去年这个时候的约1.5万人增加到至少5万人。这些官员称，印度也采取了对等行动，已向该地区部署了数万名军队和先进的大炮。

近几个月来，两国都在边境地带建设了基础设施，包括加装了保温设施的小屋和临时营房，以确保驻扎在那里的军队能安然度过喜马拉雅寒冷的冬天。

大部分军事集结发生的地点在印度东部的拉达克，该地区与克什米尔和西藏均接壤。去年6月，中印两国在加勒万河谷爆发数十年来最激烈的流血冲突，造成20名印度士兵和四名中国军人丧生。

中国安全部队最近参加了以使用先进武器作战为重点的高海拔演习。这些部队通常是每年在解放军西部战区的指挥下赴西藏自治区进行一次夏季训练，印度官员说，他们担心中国正利用今年的演习作为掩护，向该地区永久增派军队。

《华尔街日报》引述这些官员表示，中国已向该地区部署了先进的地对空导弹，包括其红旗-9 (HQ-9)系统，该系统类似于与俄罗斯的S-300和美国的爱国者反导弹系统。

中国军队已经建造了数以百计新建筑，以便为驻扎在西藏拉达克边境日土镇(Rudok)和康西瓦(Kangxiwar)的军队提供支持。康西瓦位于连接西藏和新疆地区的阿克赛钦(Aksai Chin)高原以北，该高原由中国控制。

这些官员说，中国已挖掘了地下掩体和地道，并建造了小型水电站，安装了太阳能电池板。他们已为部队、直升机停机坪和野战医院安装了活动房屋和临时营房。

上述印度官员表示，在日土镇营地，中国已设立约20个永久和临时营地，可驻扎1.5万至1.8万名部队。而之前营地最大容量为5000人左右。

印度则采取了措施加固阵地、修建道路、隧道和装有保温材料的设施，以便让部队能够在这些设施立过冬。

报道称，印度还在提高空军的边境巡逻能力。去年9月，印度空军在北部哈里亚纳邦的安巴拉市建立了一支由18架喷气式战机组成的中队。据现任和前任印度军方官员称，其中的一些战机已被部署用于拉达克东部地区的行动。印度空军计划在西孟加拉邦的哈西玛拉空军基地建立第二支中队，该基地靠近另一个有争议的边境地区。