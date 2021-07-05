H&M中国市场销售额下降近三成

继今年3月份新疆棉花事件发酵后，H&M集团在中国的销售额据报出现大幅下跌。

综合观察者网、《华尔街日报》报道，H&M集团上周四（1日）发布2021年第二季度财报。财报显示，H&M集团在中国销售额在2021年第二季度，较去年同期相比下降了28%，损失达7400万美元。

《华尔街日报》称，与H&M高达54亿美元的全球销售额相比，7400万美元的损失可能只是一个小损失，但对与该公司快速增长的市场来说“却是一个重大打击”。

H&M曾于2020年发布声明，以人权问题为由，表明将抵制新疆棉花，并且不和新疆的服装厂合作；声明在今年3月间被挖出，随即引发中国抵制“拒用新疆棉”的品牌。

报道称，在前一个财季，即H&M还没有遭到抵制的时候，中国是它的第三大市场，仅次于美国和德国。那时，中国对H&M销售额的贡献率接近6%，是该公司当期唯一一个实现增长的主要市场。而在刚刚结束的财季，中国是H&M唯一一个录得季度销售额同比降幅的主要市场。期间中国还退居该零售商的第六大市场。

H&M股价在欧洲市场午盘下跌约1%。该公司当季业绩好于总体预期，但分析师表示，对H&M 6月前四周的销售额逊于他们的预期感到失望。

H&M首席执行官Helena Helmersson称，受抵制事件影响，在中国的门店仍有10家左右处于关闭状态，这一数量少于三个月前的20家。她对中国市场不予进一步评论，仅表示：“我们仍置身复杂的局面之中。”