涉殴打两院士 中国航天科技集团张陶停职

中国航天科技集团昨天（4日）宣布，涉嫌将国际宇航科学院两名院士殴打致骨折的董事长张陶被暂停履职。

中国航天科技集团在微博通报中，将张陶打伤事件列为酒后打人事件，并说集团党组高度重视，作出对张陶同志即日起暂停履职、配合调查的决定。

集团也说，他们已派出调查组对事发当日下午至夜晚的整个事件过程进行全面调查，后续将根据调查结果进一步严肃处理。

这起事件发生在上个月6日。张陶因寻求推荐成为国际宇航科学院院士不果，涉嫌将包括高龄85岁的吴美蓉在内的两名院士殴打致骨折，当地警方已介入调查。

张陶殴打两名院士的监控视频截图显示，张陶飞脚从背后偷袭将王晋年踢倒在地。（《中国新闻周刊》）

张陶殴打两名院士的监控视频截图显示，张陶将倒地的王晋年锁喉。（《中国新闻周刊》）

公开资料显示，张陶是航天投资董事长，博士学位，正高级研究员。（互联网）

据《中国新闻周刊》从航天领域一名内部人士处获取的文件披露，IAA院士王晋年和吴美蓉6月6日访问张陶公司，随后三人共进晚餐。张陶在席间提出今年要申请IAA院士，希望两人支持。王晋年表示与张陶初次见面，希望了解清楚其工作再说。不料张陶突然发火起身打王晋年。

事发在6月，却至今才曝光，有网民怀疑跟中共七一庆祝建党百年有关。有网民发帖说，中国航天科工集团曾在内部发通告，要求党员干部不要散布及传播有关消息。

中国一名匿名IAA院士介绍，IAA每年评选一次院士，想当选必先通过三名已入选院士的推荐提名，经几轮评选后主席团再进行最后评审。中科院一名科研工作者透露，其实IAA院士并不会获得像中国科学院和中国工程院院士那样的特别待遇，只是一种学术上的荣誉头衔。