香港国安法实施后一年内逾10万港人远走他乡

数据显示，《香港国安法》实施后，一年内有近10万9000名香港居民通过香港机场远走他乡。有移居英国的港人称，所住社区的新定居香港家庭数量，在短短半年内从数十户增至200、300户。

香港《明报》分析入境处每日出入境数据后发现，从去年7月1日至上周三（6月30日）一整年间，经机场出境的香港居民约34万2800人，入境约23万4000人，意味着净移出港人接近10万8800。以月份计算，高峰期为去年8月，净移出逾2万2000人，其次是上个月的约1万3689人。

该报记者上周一（6月28日）傍晚也在当地机场离境大堂观察，英航、维珍及国泰航空柜位迫满乘夜机赴英港人。偕同一家大小离港的港人Jess称，因《香港国安法》而决定移英，原打算迟一点才起程，但政治环境恶化，决定提早成行，并说：“离港前数小时看到政府因疫情禁止英国航班抵港的新闻，令我更担心”。

去年底举家赴英等待在当地申请英国国民（海外）护照（BNO）签证的港人John，选择雷丁（Reading）为落脚地。他留意到所住社区愈来愈多港人，粗略估计，半年前约只有50、60个香港家庭，现已增至200、300百户，多为有子女的青壮一代。

John抵英后首份工作是骑电单车送外卖，后改当建筑工人，现正准备考水电工证书。他说，英国受疫情影响，经济较差，移民后顺利找到工作者不多。

英国政府从1月31日起为香港市民制定新的签证政策，开放BNO签证通道，让符合资格的港人在网上预约申请签证。英国方面的数字显示，截至3月已有3万4300人申请，5600个签证获批。

另一方面，流亡德国的港人邝颂晴一直游说德国为港人提供“救生艇”，并称当地议员均倾向支持，但政府则较保守，暂未提相关方案，也听闻欧盟会推出救生艇，但未见时间表。

去年底流亡美国的香港本土派政团“青年新政”前召集人梁颂恒则称，共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）早前重提《香港避风港法案》（Hong Kong Safe Harbor Act），让港人更易申请美国难民身分，而他与其他在美港人一直推动加快通过法案。