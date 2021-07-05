运满满、货车帮、BOSS直聘受网安审查 三企皆于6月赴美上市

中国国家互联网信息办公室旗下的网络安全审查办公室今早（5日）宣布，他们对物流信息平台“运满满”、“货车帮”，以及招聘平台“BOSS直聘”展开网络安全审查。

根据公开资料，BOSS直聘，以及拥有运满满和货车帮的满帮集团，已分别在6月11日和22日在美国挂牌上市，三个平台今天齐刷刷被查。在过去几天里，6月30日在美股上市的滴滴出行，其APP已经在昨晚被网信办下架。

网络安全审查办在“网信中国”微信公众号发布公告称，为配合网络安全审查工作，防范风险扩大，三个平台在审查期间停止新用户注册。

网络安全审查办也解释，展开审查的目的是为了防范国家数据安全风险，维护国家安全，保障公共利益。

另据新浪财经和《中国商报》报道，满帮集团和BOSS直聘回应时都说，他们将积极配合网络安全审查工作。

满帮集团称，他们将一如既往地接受监管部门的指导与监督。审查期间，将对集团的网络安全进行全面梳理和排查，进一步完善自身的网络安全体系和技术能力。坚决维护国家安全，保障公共利益。

BOSS直聘则说，他们将全面排查和防范网络安全风险。在有关部门的监督领导下，BOSS直聘一直坚决维护网络安全，全力保障各项数据安全，并将不断提升网络安全意识与能力，切实履行企业的责任和义务。

网络安全审查办公室才在上周五（2日）宣布，他们对滴滴出行展开网络安全审查，滴滴出行也在审查期间停止新用户注册。

中国国家互联网信息办公室之后在昨天宣布，私召车巨头“滴滴出行”的应用程式（App）严重违法违规收集使用个人信息，已通知应用商店将该应用程式下架。