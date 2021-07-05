中芯国际研发副总辞职 刚获授巨额市值股票

中芯国际7月4日公告突发一起核心技术人员离职事件：在公司工作20年的核心技术人员、技术研发副总裁吴金刚辞职。

据《证券时报》报道，中芯国际公告，吴金刚因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后，吴金刚不再担任公司任何职务。目前公司的技术研发工作均正常进行，吴金刚的离职未对公司整体研发实力产生重大不利影响。

记者注意到，5月20日中芯国际刚刚公告了新一期股权激励计划，展开了一场“留人”大战。

根据新一期股权激励计划，首期授予占比90%，自首次授予之日起五年内分期归属。首期授予名单中，吴金刚作为中芯国际两位核心技术人员之一，获得了公司16万股的限制性股票，占授予限制性股票总数的比例为0.21%。

本激励计划首次授予价格依据本计划公告前1个交易日公司A股股票交易均价54.86元（人民币，下同，12.11新元）的36.46%确定，为每股20元。这意味着吴金刚将获得的这部分限制性股票对应当时中芯国际股票市值为878万元。

截至7月4日晚，中芯国际最新收盘价为58.13元/股，若以此计算，这部分限制性股票对应市值约为930万元。

根据股权激励计划，激励对象离职的，自离职之日起激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。由此可知，吴金刚此次辞职，意味着他自动放弃了这16万股限制性股票。

从数量上看，与其他中芯国际董事、高级管理人员、核心技术人员相比，吴金刚此次被授予的限制性股票并不算多，其数量与中芯国际董事会秘书、副总裁郭光莉一样。但明显少于公司另一位核心技术人员运营与工程资深副总裁、公司附属子公司董事张昕所获得的限制性股票数量。

另外，从这期股权激励计划中，外界还看到中芯国际为留住公司“灵魂人物”蒋尚义、梁孟松等下了较大决心。

中芯国际副董事长兼执行董事蒋尚义与联合首席执行官兼执行董事梁孟松均分别被授予了40万股中芯国际限制性股票，市值约2400万元。

吴金刚于2001年加入中芯国际，2001年至2014年，历任助理总监、总监、资深总监，2014 年至今担任技术研发副总裁，任职期间负责参与公司FinFET（鳍式电晶体）先进工艺技术研发及管理工作。

另据中芯国际2020年年报，吴金刚现年53岁，1995年至2001年就职于日本通产省工业技术研究院，1988年获得华中工学院（现华中科技大学）理学学士学位，1995年获得中国科学院兰州化学物理研究所物理化学博士学位。2020年，吴金刚从中芯国际获得的薪酬总额为214.1万元。

根据公司与吴金刚签署的劳动合同、保密协议或条款及竞业限制条款，吴金刚自离职次日起的12个月内不得帮助公司竞争对手、为其工作、被其雇佣、向其提供服务、供应产品或充当公司的竞争对手；不加入任何与公司业务存在竞争关系的公司或为其提供服务，包括但不限于作为其投资人、股东、董事、监事、经理、顾问或扮演其他任何角色。

中芯国际表示，吴金刚在公司任职期间参与了公司的研发工作，期间参与申请的专利均非单一发明人的专利且均为职务发明创造。前述专利所有权均属于公司，不存在涉及专利的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利权的完整性。

2018年、2019年及2020年，中芯国际研发人员数量为2096人、2530人及2335人，占员工总人数比例分别为11.86%、16.02%及13.50%，研发人员数量保持稳定。