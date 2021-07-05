中国或将继续拖累亚洲垃圾债券相对于高评级债券的表现

随着投资者不再看好中国开发商，分析师们认为，近期亚洲投资级债券和较高风险债券之间背离的走势还将持续下去。

据彭博社报道，彭博巴克莱指数显示，亚洲高收益美元债券收益率第二季度上升了41个基点，而投资级债券下降了5个基点。在中国高收益美元债收益率上升近150个基点的推动下，这已是亚洲高收益美元债券收益率连续六周攀升，创出2018年以来最长纪录。

中国主导着亚洲垃圾级美元公司债的发行，其中房地产公司更是占了大头。中国政府降杠杆和加强企业部门的行动，以及围绕中国恒大和华融资产管理等顶级发行人的不确定性等因素，加大了中国高收益美元债券的压力。

美国银行亚太区债务资本市场主管谭柯南（音译自Conan Tam）说：“借贷成本分化主要是由于高收益债券一级市场的投资者人气减弱，尤其是与中国的房地产行业有关，预计这种情况将持续下去，直到这里的人气发生重大转变。”

由于在中国今年境内债券违约创纪录步伐中一马当先的房地产行业，这种转变是有可能发生的。作为亚洲最大垃圾级美元债发行人的恒大告诉彭博社称，截至6月30日，该公司已经满足了监管机构为遏制业内许多重量级公司债务增长而实施的“三条红线”中的一条要求。

东方汇理银行亚洲（日本除外）固定收益银团业务负责人弗朗西斯·吴（音译自Francis Woo）说：“到年底，杠杆率的下降将有助于降低该行业的借贷成本。”

摩根大通私人银行FICC亚洲资产类别策略联席主管Anne Zhang认为，今年亚洲美元债券的利差一直在扩大，而美国高收益和投资级债券的利差一直在缩小。她预计在中国信用债的带动下，亚洲表现不佳的情况本季度还会持续下去，“然而，随着亚洲和美国之间的相对收益率差异变得更加明显，对收益率的需求将有助于缩小差距。”