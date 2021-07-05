中国过半地方债资金用于还旧账 或继续拖累基建

地方债发行将拉动基建这一说法今年已经不再简单成立。虽然中国地方政府手握巨量发债额度，但从上半年看，地方债筹集资金大多数用于“借新还旧”，而非新增基建项目。

据彭博社报道，结合这个财政部及彭博汇总的数据，今年上半年中国发行地方政府债券约3.3万亿元人民币（6876.10亿新元），与去年同期规模相差不大，明显高于前年；最大的变化在于，已经发行的地方债中，再融资债券占比高达约56%，而过去两年这一比例均在两成左右。

地方债资金流向的变化显示，中国在外需维持相对景气、稳增长压力不大的背景下，并不急于扩张财政支出刺激内需。同时由于中央关注债务风险、紧抓专项债资金使用效益，新增债发行节奏难以加快。而再融资债，作为消化存量债务风险的重要工具，已有猜测部分资金被用于置换隐性债务，其放量发行一定程度上也对新增债的供给有挤出效应。

野村数据显示，中国基建投资5月罕见同比降3.6%，为去年3月以来首次负增长。渣打经济学家丁爽接受电话采访时称，基建增速最近几个月可能继续走弱，在目前基建较弱的情况下，中央并未强调加快基建投资，预计三、四季度基建投资增速很难快速回升。

丁爽认为，政府之所以不急于拉动基建投资，主要因为二季度失业率在下降，经济虽没有到最理想状态但是工业产能利用率已经很高，重点在恢复服务业和消费方面；此外制造业投资较快、房地产投资不弱，也可以抵消基建投资不足。

不过值得关注的是，6月服务业PMI显著回落拖累非制造业PMI指数，且新出口订单已经连续两个月位于50分水岭一线之下。这些前瞻性指标趋弱，将加重市场对下半年经济增速放缓的担忧。

尽管如此，中金公司的邓巧锋认为，考虑到新能源投资或进入平稳增长期，传统基建则由于项目收益性偏低，专项债发行较慢和城投隐性债务纪律加强等原因，在今年大幅发力的空间仍较为有限，全年广义基建增速料在3.5%左右。

新增债券发行滞后，主要因为政府手中有钱、心中不慌，也因为与前两年中央敦促加快债券发行不同，今年更关注项目质量和资金使用效益。

摩根士丹利中国经济学家邢自强接受采访时说，如果再融资债券确实被用于置换表外政府债务，这有助于提高政府融资的透明度，降低融资成本，有助于降低金融风险。

这个财政部网站周四公开发布《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》，进一步规范资金使用，防范债务风险；而6月初发布的《审计工作报告》亦指出专项债存在重发行轻管理的问题，提出55个地区逾400亿元专项债未严格按用途使用，其中逾200亿元投向无收益或年收入不足本息支出的项目，偿债能力堪忧。

丁爽分析：“去年虽然大张旗鼓要搞基建，但最终由于项目准备不充分投资并不多，有钱没处使去年年底各级政府手头资金充裕。”此外中央没有给地方政府施压要求加快支出来支撑经济，反而年初就开始讨论处理隐性债务，因而地方政府投资动力小。

