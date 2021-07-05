林郑：政治人物对港国安法的指控站不住脚

香港行政长官林郑月娥称，政治人物对《香港国安法》的指控站不住脚，香港的法治及司法独立在国安法实施后，仍然稳如磐石。

据香港电台今天（5日）报道，林郑月娥在《香港国安法》法律论坛致辞时说，《香港国安法》不只针对2019年6月修例风波的止暴制乱，更是从根本上完善一国两制的制度体系，确保行稳致远，并公布截至上月30日，共有117人涉及违反国安法被捕，当中64人被检控，首宗国安法案件也已进入法庭审讯程序。

对林郑月娥而言，国安法是香港由乱转治的重大转捩点，在国安法实施前长达一年的时间，鼓吹港独、自决等组织公然挑战中央及特区政府的权威，反中乱港份子勾结境外势力干预中国及香港特区的事务，动员国际力量制裁香港，严重危害国家安全，有关反中乱港的势力，也削弱了政府早期的抗疫成效。

她认为，国安法实施后，香港社会恢复稳定，即使有别有用心的媒体及政治人物，不断质疑及抹黑国安法，但过去一年的情况及数据都说明有关指控站不住脚。

林郑以新闻自由为例称，根据政府新闻处的新闻发布系统，目前登记的香港、海外及网络媒体，分别有93、69及39家，比去年有增无减，媒体及市民每日都行使监督权利，以及批评特区政府施政的自由，过去一年公众集会活动因疫情不能举行，情况与世界不同地方都一样，任何人都不应借题发挥，胡乱批评市民的权利受损。

林郑也称，香港仍有13位来自其他普通法地区的终审法院非常任法官，是香港司法独立的最佳佐证。香港的金融中心地位没半点动摇，过去一年，香港新股集资额比上一年增加超过五成，联系汇率制度运作良好，显示投资者没有因国安法而对香港却步。

她也说，特区政府会继续深化及强化国家安全的工作，包括继续动员全社会参与，提高市民国安及守法意识，做到维护国家安全、人人有责。