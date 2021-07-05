绿委称美国并非不支持台独而是时机未到

对于台湾国安会前秘书长邱义仁抛出“美国不支持台独”的说法，台湾绿营人士反驳指，美国不是不支持台独，而是时机未到。

综合《自由时报》和联合新闻网报道，民进党立委许智杰说，美国反对中国大陆“并吞”台湾，所以近几年力挺台湾，给予台湾更多实质的帮助，维持台海的稳定和安全。他认为：“我想美国不是不支持台独，而是时机未到。”

许智杰主张，台湾人还是要持续努力，强壮自己、帮助别人，争取更多国家认同与支持，相信终有独立可成的一天。

台湾国安会前秘书长、现任台湾日本关系协会会长邱义仁星期天在前总统陈水扁主持的广播节目中直言，台湾要宣布独立，非台湾人民所能决定，要虑国际情势、台湾内部的情形、中国大陆可能的作为、美国的反应等，若贸然推动会引起台湾内部紧张，美国也不赞成。

在媒体今天（星期一）要求民进党对邱义仁的观点做回应时，立法院民进党党团干事长刘世芳说，民进党从成立至今最重要的文件是1999年通过的《台湾前途决议文》，其中提到目前台湾就是一个主权独立的国家，只不过国号是中华民国，邱义仁的说法并未脱离这份文件。

刘世芳说，台湾立法院已成立修宪委员会，给台湾“正名”等议题都可以讨论。不过，在国际政治上，稳定台海是政府优先处理的施政方向，中国大陆一直要谋取统一，台湾问题已变成国际议题，值得长期注意关心。

她提到，修宪要在立法院获得四分之三的通过，公民复决也需一半以上人民同意，套用孙中山的话来说：“革命尚未成功、同志仍需努力。”她表示，维持台海稳定，让台湾内部民主法治都按照宪法的修正方向来谈，这是民进党目前的首要目标。