因政治风波 维他奶集团今股价一度重挫15%

香港维他奶公司上周因陷入一场政治风波，导致股价今早一度下跌15%。

据《香港经济日报》报道，维他奶股价今早在香港股市低开10%，随后跌幅扩大，一度跌15%，中午收报26元（港元，下同），跌11.6%，成交额8.09亿元。截至下午2时，该公司的股价报25.8元。

维他奶是香港历史悠久的知名品牌，销售豆奶等饮料。

上周四（1日）是香港回归中国纪念日，有人在网上发起到铜锣湾集会游行，以继续反修例抗争精神，当天警方派遣大批警员在场戒备。

当晚在铜锣湾崇光百货大楼外，一名男子持刀突然刺伤一名警员，这名男子随后自残身亡。经警方调查，这名男子叫梁健辉，在维他奶任职采购主任。

梁健辉死亡后，网上流传一张题为《有关一位同事于事故中身故》的维他奶内部通告，当中写道：“怀着沉重心情通知各位，香港采购部采购主任梁健辉，在7月1日发生于铜锣湾的事件中不幸逝世，公司向健辉的家人致以最深切的慰问。”

这封通告触怒了大批大陆网民，他们到维他奶官方微博留言质问“杀警后自杀还叫不幸逝世？”，痛批维他奶“支持恐怖分子”，并呼吁让维他奶“凉的透彻一点”，扬言即日起全面抵制维他奶产品。维他奶大陆明星代言人龚俊、任嘉伦已先后终止与维他奶的一切合作。

维他奶官方微博周六（3日）凌晨发出声明，称集团全力支持香港当局根据《香港国安法》进行全面调查。集团及在大陆营运的维他奶有限公司均致力于支持中国大陆及香港的稳定、繁荣及发展。

公司随后于当天中午再发声明，指网上流传的内部通告并未经过集团的正式批复和发布，而是由一名员工私下撰写并在内部转发，未得授权。声明指通告措辞极为不当，该员工个人撰写的内容本不应公开及内部发布，集团将保留追究其法律责任的权利。

据维他奶最新财政年度资料，维他奶全年度收入75.2亿元，当中大陆业务期内增长达11%、占公司整体收入66%，而香港业务跌12%、收入占25%。

尽管官方谴责态度明确，但最近几天都有香港市民到案发现场企图献花悼念梁健辉，但纷纷被警方截查。也有网民在网上称梁健辉为“烈士”“勇者”等。香港保安局局长邓炳强早前谴责有人鼓吹、美化恐怖罪行，并称看到家长带子女到案发现场企图悼念恐怖分子“令人心寒”。

香港政务司司长李家超周六（3日）在上任后发表的首篇网志中说，看到有人在网上鼓吹支持涉嫌企图谋杀警员的凶手，用不同的方式美化、认同甚至鼓励恐怖行为，包括进行所谓的悼念、献花等，这些意识和行为无疑是继续鼓吹破坏，威胁香港的安全和秩序，威胁每一位希望安居乐业的香港市民，“任何人鼓吹或煽动恐怖活动，可能触犯《香港国安法》恐怖活动罪，是极严重罪行”。

前天有更多关于刺警案死者梁健辉的资料曝光。据《东方日报》报道，梁健辉于2008年曾在已停刊的《苹果日报》担任资料搜集员长达数月，2016年加入维他奶国际集团有限公司。

据他的同事披露，梁为人文静，少谈政治，习惯独处，暂未显示有其他疑凶及共犯。警方日前在他的住处发现有大量与“黑暴”有关的报章剪报，甚至把剪报制成私人笔记，在梁的电脑中发现不少相关资料。

目前这起案件已由香港警务处国家安全处接手调查。