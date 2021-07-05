中国成功发射风云三号E星

中国今早（5日）在酒泉卫星发射中心用长征四号丙运载火箭成功将风云三号E星送入预定轨道。

综合澎湃新闻和新华社报道，中国国家卫星气象中心副主任张鹏介绍说，风云三号E星是全球首颗民用晨昏轨道业务气象卫星，成功发射后将与在轨的风云三号C星、风云三号D星按照黎明、上午、下午进行三星组网观测，可以实现每6小时全球资料完全覆盖。

据报道，风云三号E星投入运行后，将使中国成为国际上首个拥有黎明、上午、下午三星组网能力的国家。

风云三号是中国第二代极轨气象卫星，目前已发射风云三号01批和02批两个批次四颗卫星。

据张鹏介绍，风云三号E星设计寿命8年，装载了11台套遥感仪器，其中3台全新研制、7台升级改进、1台业务继承，将在天气预报、气候和生态环境监测、气象防灾减灾、气候变化应对、空间天气监测等方面发挥重要的作用。

专家表示，风云三号E星的成功发射和在轨运行将提升中国在气象预报预测、应对气候变化、环境生态监测、空间天气预警等应用层面的能力，使中国在业务上形成同欧美卫星的等价互补之势。

张鹏说，依托E星独特的全球观测资料，中国可以同世界其他气象发达国家和地区开展技术合作交流，进一步提升中国在国际气象事务中的话语权与影响力。