欧盟商界领袖希望加强对华合作

一个强大的欧洲商业游说团体呼吁欧盟政界人士加大力度反击中国的国家资本主义，但不要像一些追随美国限制与中国商业联系的领导人所主张的那样，将中国企业拒之门外。

《华尔街日报》称，欧洲工业圆桌会议（ERT）成员周一呼吁欧盟领导人争取与中国达成更有利的商业条款，而不要避而远之，尽管一些国家领导人在与华盛顿关系改善之际对北京的疑虑日益增多。ERT是一个行业组织，由近60名来自总部位于欧洲的大型跨国公司的首席执行官和董事长组成。

近几个月，多国政府和欧盟官员更加倾向支持美国反对中国在世界舞台上日益强硬的立场。与美国商界领袖类似，这些企业领导人对于与中国脱钩的呼声心存顾虑。

ERT成员Jacob Wallenberg是瑞典控股公司Investor AB董事长兼电信设备巨头爱立信副董事长。他在谈到中国和西方的商业关系时说：“我们必须让这一关系发挥作用。”他说，欧美施压之下，中国已开始开放其银行、保险和其他行业，这种压力可以改善西方在中国的商业地位。

“很完美吗？不，差得远呢。”Wallenberg说。但他说，改善是“持续推进的结果，我认为我们有理由继续推进”。

ERT成员还包括其他一些业界高管，来自德国汽车制造商宝马汽车和戴姆勒公司、能源巨头荷兰皇家壳牌集团、法国道达尔能源和意大利埃尼公司，以及英国制药公司阿斯利康和葛兰素史克。ERT成员所在的公司在美国和中国都有大量的业务和投资。

据《华尔街日报》报道，担任ERT贸易委员会主席的Wallenerg对中国有着丰富的经验，因为有瑞典Investor AB担任大股东的许多公司都与中国市场有着深厚的联系。其中有几家公司，包括瑞士工业巨头ABB、瑞典家电制造商伊莱克斯和阿斯利康，去年在中国媒体上成为受威胁的目标，原因是瑞典在美国压力下，以国家安全为由禁止中国电信巨头华为和中兴参与其5G网络建设，偏向于爱立信和芬兰诺基亚公司，引起中国的愤怒。

Wallenberg称，他坚决认为每个国家都应该可以捍卫自己的国家安全，但“你也必须在外交层面上处理这个问题，这样才能维持关系”。

ERT还敦促欧盟不要趁着冠病疫情冲击经济的机会，以保护主义的方式来提升欧洲制造业和政治自治。该组织周一发布了一份立场文件，反对一些欧洲领导人的呼吁，这些领导人希望欧盟通过加强自主生产能力和地缘政治地位，让欧盟从美国和中国获得更大的“战略自治”。

主张自由贸易的ERT表示，欧洲应该能够在必要时采取自己的立场，但警告称，坚持经济自治可能会适得其反。

Wallenberg称：“我们非常担心，战略自治的概念很容易导致保护主义。”