中国政府再就甘肃白银越野跑事件发文

中国公安部等11个部门联合发文，强调体育赛事活动的安全性。其中提到，黄河石林百公里越野赛事件，造成重大人员伤亡，一定要加强体育赛事活动安全。

据中国新闻网报道，中国体育总局、工信部、公安部等部门发《关于进一步加强体育赛事活动安全监管服务的意见》，其中提到，体育赛事活动安全监管服务工作应当政府监管与行业自律相结合。按照“谁审批（备案）、谁负责”、“谁主办、谁负责”、“谁主管、谁负责”的要求，全面加强体育赛事活动安全监管。

文件中点名说，黄河石林百公里越野赛公共安全事件，造成重大人员伤亡，教训十分惨痛，充分暴露出体育赛事活动管理存在不少薄弱环节和漏洞。以后要做好体育赛事活动中可能出现的风险隐患排查，制定应急处置预案。

文件还规定，各级体育部门对所辖区域内的体育赛事活动承担安全监管责任。主办方、承办方、协办方等组织者对体育赛事活动安全负直接责任，赛前应当签订书面协议明确职责分工。场地空间提供方负有安全服务保障义务。各类体育活动特别是利用公园、山地、森林、江河湖泊、海洋、空域、公共体育场馆等自然资源或公共资源举办的，场地提供方或管理者应当尽到安全保障义务并在力所能及的范围内协助承担应急救援等救助任务。

中国甘肃白银越野跑事件发生于5月22日，来自中国各地的172名越野跑运动员，在甘肃省白银市景泰县举办的黄河石林山地马拉松百公里越野赛开跑。但开跑三小时后，就有部分参赛者因低温失去意识，口吐白沫，要求速来救援。

当时百公里越野赛高海拔赛段20公里至31公里处突遭灾害天气，短时内、局地突降冰雹、冻雨，并伴有大风，气温骤降，最终造成21日死亡。遇难人员包括中国超级马拉松纪录保持者梁晶、残运会冠军黄关军等著名选手。